במערכת הביטחון מעריכים כי גם אם תצא לפועל תקיפה אמריקנית באיראן, אין הכרח שזו תגיב בירי ישיר לעבר ישראל, בין היתר מתוך הבנה שצירופה של ישראל למערכה עלול להרחיב את העימות האזורי, כך דווח בכאן רשת ב'.

עם זאת, בישראל מדגישים כי לא לוקחים סיכונים, וההיערכות היא ברמה הגבוהה ביותר ונלקח חשבון ירי תגובה של המורדים החות'ים מתימן או חיזבאללה.

במערכת הביטחון מעריכים כי אם תתקבל החלטה אמריקנית לפעול באיראן, ישראל תקבל התרעה מוקדמת, שתאפשר היערכות מתאימה בעורף.

הרמטכ"ל עורך בימים האחרונים הערכות מצב שוטפות עם צמרת צה"ל וגורמי הביטחון, לנוכח ההתפתחויות האזוריות והאפשרות להסלמה.

בהתאם לכך, מערך ההגנה האווירית תוגבר בכל רחבי הארץ, וחיל האוויר נמצא בכוננות גבוהה לתרחישים של ירי טילים, תקיפות כלי טיס בלתי מאוישים והתקפות סייבר נגד העורף הישראלי.

עם זאת המסר לציבור הוא לא להיכנס לפאניקה. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, פרסם הודעה אמש שבה נכתב: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות. הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים".

דפרין הדגיש "אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה"ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".