נער כבן 14 נהרג הלילה (חמישי) בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 65 בסמוך לצומת מי עמי.

חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בפצוע כבן 30 שנפגע קשה ובנהג במשאית שנפצע באורח קל ופינו אותם לבית החולים העמק בעפולה.

החובשים חיים אלגרבלי, וואל חטיב ויוסף פרידמן, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד צעיר כבן 20 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו קשות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 30 שנפצע באורח קשה במהלך התאונה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה טיפלו ופינו לבי"ח את נהג המשאית במצב קל".

בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' במשטרה פתחו בחקירת נסיבות תאונת הדרכים.