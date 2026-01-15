תיעוד: נהרס את בית המחבל שביצע פיגוע בצומת הגוש צילום: דובר צה"ל

במהלך הלילה, כוחות צה"ל מחטיבת יהודה פעלו בחברון להרס ביתו של המחבל עמראן אל-אטרש, שביצע את פיגוע הדריסה והדקירה בצומת הגוש לפני חודשיים.

בפיגוע נרצח אהרון כהן ז"ל ונפגעו שלושה אזרחים נוספים.

אהרון כהן (71), מוותיקי קריית ארבע, הותיר אחריו שישה ילדים שלומי, אבישג, הודיה, יוסף, חביבה וליטל.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע אז לזירת הפיגוע בצומת הגוש וערך תחקיר ראשוני. "עברנו היום אירוע קשה. לוחמי המילואים הוכיחו שוב את רוח הלחימה והנכונות לעמוד בחזית", אמר במקום.

"באירוע היום ראינו חתירה למגע, נחישות ותפקוד מקצועי, כפי שאנו מצפים וכפי שאנו מחנכים בצה"ל. מנעתם אירוע קשה עוד יותר", אמר הרמטכ"ל.

"הכוחות פעלו בדריכות ובקור רוח וסיכלו איום על אזרחים ישראלים. אנחנו נידרש להמשיך ולהיות דרוכים לצד פעילות עצימה והתקפית - זו משימתנו בהגנה על היישובים והתושבים".