צביקה ברוט ערוץ "משב" מבית ארגון רבני צהר

בזמן שמדינת ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה נוספת מול איראן, העיניים נשואות אל העורף.

בריאיון לשי גולדן בתוכנית "בין אדם למקום" בערוץ "משב" מבית ארגון רבני צהר, שרטט ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, תמונת מצב קשה של הפגיעה בעירו. ברוט תיאר את מה שהתרחש בבת ים כ"אתר ההרס הגדול ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל", כשהוא מדגיש כי האירוע התרחש באזור הצפוף והעמוס ביותר בעיר.

"הכוונה היא מבחינת ההיקף", הבהיר ברוט בריאיון. "לא רק שמספר ההרוגים היה הגדול ביותר, שזה כמובן הדבר החשוב, אבל כשאנחנו מסתכלים על השיקום, מדובר ב-160 דונם. אלו מספרים פסיכיים".

ברוט פירט את היקף הנזק העצום שנגרם למבנים בעיר, נתונים הממחישים את האתגר האזרחי הכרוך במערכה שבה העורף הוא מטרה מרכזית: "120 בניינים נפגעו. חוץ משלושה בניינים שספגו את המכה הכי קשה וכבר הרסנו, יש לנו עוד כ-15 בניינים שנצטרך להרוס בגלל הנזק האגבי".