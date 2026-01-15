התרעת פיקוד העורף הופעלה הבוקר (חמישי) באזור ים המלח, בקעת הירדן וערד בשל רעידת אדמה בעוצמה 4.2.

המכון הגאולוגי הודיע רשמית כי הבוקר בשעה 09:00 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 באזור ים המלח - והרעידה הורגשה ברחבי הארץ.

התרעות על רעידת אדמה התקבלו בשורה של מוקדים, בהם ערד, אזור תעשייה רותם, אל פורעה, כפר הנוקדים, עין בוקק, מלונות ים המלח, מצפה שלם, נאות הכיכר, עין תמר, נווה זוהר, מצדה ומרחצאות עין גדי.

במד"א מעדכנים: "בהמשך להתרעות על רעידת אדמה באזורים ברחבי הארץ, במוקד החירום 101 של מד"א עד כה לא התקבלו קריאות על נפגעים".

בחודש נובמבר האחרון הורגשו בישראל שתי רעידות אדמה קלות בעקבות רעש בעוצמה בינונית באזור קפריסין.