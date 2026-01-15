משטרת תאילנד עצרה השבוע ארבעה ישראלים בחשד שהפעילו "רשת לסחר בסמים" שמכרה חומרים אסורים לתיירים במסיבות באי קופנגן.

לפי דיווחים, הפשיטה התבצעה בעקבות תלונות שכנים על מסיבות רועשות ותנועה חשודה בווילה שבמחוז סוראט תאני - כחלק ממבצע נרחב נגד עבריינים זרים. כוחות משטרה, פקידי הגירה ורשויות מקומיות פשטו על המבנה לאחר שתושבים דיווחו על התנהלות חשודה במקום.

בחיפוש במקום, כך לפי דיווחים בתאילנד, נתפסו כמויות שונות של קוקאין, קטמין, MDMA ו-29 סיגריות אלקטרוניות. בחקירתם מסרו החשודים כי רכשו את הסמים באמצעות אפליקציית וואטסאפ מישראלי נוסף.

נגד שלושת החשודים שנעצרו בווילה הוגשו כתבי אישום בגין החזקה וסחר בסמים שונים, שימוש בסמים והחזקת סחורה ללא תשלום מס. המבוגר מבין הארבעה הואשם בסחר והחזקת סמים קשים.