דגלי אש"ף הוסרו, גרוטאות פונו

תחנת לב הבירה של משטרת ישראל קיימה אתמול פעילות אכיפה משולבת בשכונת מאה שערים בירושלים, בשיתוף פעולה עם יחידת השיטור העירוני ולוחמי מג"ב שחר 101.

מטרת הפעילות הייתה חיזוק המשילות באזור והסרת מפגעים שונים הפוגעים בחייהם של תושבי השכונה והסביבה.

במהלך הפעילות טופלו 6 מפגעי עירייה שונים, ביניהם הסרת דגלי פלסטין ופינוי פסולת בניין שהונחה בניגוד לחוק. בנוסף, נרשמו הודעות לפינוי שתי גרוטאות רכב המהוות מפגע בטיחותי וסביבתי, וטופל רכב נטוש נוסף.

באכיפת התנועה נרשמו 4 דוחות חניה, ובתחום העסקים הוצא דוח בסך 1,000 ש"ח בגין עבירת עישון בתוך עסק, וכן דוח "חובת מחזיק" בסך 5,000 ש"ח בגין הפרת הוראות החוק. כמו כן, טופלו שני מקרים של הנחת מכשולים במרחב הציבורי שסיכנו את עוברי האורח.

הכוחות נתנו גם מענה מהיר ל-6 אירועים שונים שהתקבלו דרך מוקד 106.

תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים הודיעה כי תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם כלל גורמי האכיפה, במטרה להבטיח את אכיפת החוק, הסדר הציבורי והמשילות בכל רחבי העיר.