המגעים לגיבוש העמדה החרדית סביב חוק הגיוס: שני חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, האדמו"ר מצאנז והאדמו"ר ממודז'יץ, ביקרו אמש בבית הרב דב לנדו בבני ברק לדיון בנושא עמדת יהדות התורה חוק הגיוס.

המפגש, שנמשך כשלושת רבעי שעה, כלל גם את ראש הישיבה הרב משה הלל הירש, והתקיים על רקע ההתפזרות של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בשבוע שעבר ללא קבלת החלטה.

לאחר ישיבת האדמו"רים הוסכם לקיים התייעצויות עם הנהגת עולם הישיבות הליטאי.

האדמו"רים מצאנז ומודז'יץ קיימו התייעצות מוקדמת ביניהם והאדמו"ר ממודז'יץ נועד גם עם האדמו"ר מגור, הידוע בעמדתו הנחרצת נגד החוק המוצע.

על פי דיווחים ביהדות התורה, הפגישה הסתיימה ללא הסכמה משותפת. הצעות האדמו"רים להתנגד לחוק או להימנע מתמיכה בו נדחו על ידי ראשי הישיבות הליטאים.

כעת עומדת מועצת גדולי התורה החסידית בפני דילמה: האם להורות לחברי הכנסת מטעמה להתנגד לחוק, בשונה מעמדת ההנהגה הליטאית, צעד שעלול להוביל להפלת החוק ולמתיחות חריפה מול תנועת דגל התורה.