אחד המשפטים השגורים ביותר בקרב מחפשי זוגיות, בעיקר בגילאים מתקדמים יותר או בפרק ב', הוא: "כל הטובים כבר נלקחו".

התחושה הזו, שהמאגר התדלדל ושנשארנו רק עם ה"שאריות", מחלחלת עמוק ויוצרת ייאוש שקט. בשיעור שבועי למנויי פרויקט 252, מבקשת המאמנת פנינה רייפמן להפוך את הקערה על פיה: הדרך סלולה עבור כל אחד ואחת, השאלה היא האם אנחנו יודעים לזהות אותה, או שאנחנו עסוקים בלחפש במקומות הלא נכונים.

רייפמן ניתחה את הכשלים בתפיסה שלנו את עולם הדייטים, כשהיא שמה דגש על ההבחנה הקריטית שרבים מפספסים: ההבדל בין מה שאנחנו רוצים, לבין מה שאנחנו באמת צריכים.

"הבסיס לקושי שלנו טמון באמונות מגבילות שמעוותות את המציאות", הסבירה רייפמן בשיעור. "כשאנחנו מחפשים משבצת ספציפית ולא מוצאים אותה, אנחנו מסיקים שיש מחסור. בפועל, זו אשליה. אנחנו מתמקדים ברצונות - דברים שאפשר להסתדר בלעדיהם, במקום בצרכים - הדברים שבלעדיהם הבית לא יעמוד".

אחת הדוגמאות הבולטות שעלתה בשיעור נוגעת לנושא הגובה והמראה החיצוני. רייפמן תיארה מקרים מהקליניקה שלה בהם בחורות איכותיות פוסלות הצעות מצוינות רק בגלל עניין של סנטימטרים, מתוך אמונה שגויה שגובה מעיד על גבריות או ביטחון. "גבריות לא נמדדת בסנטימטרים", הדגישה רייפמן. "התעקשות על סממנים חיצוניים שנובעת מהשוואה לחברות או למוסכמות חברתיות, היא מתכון בטוח לפספוס הנשמה שנמצאת מולנו. היופי הוא דבר שניתן לטיפוח, אבל ערכים פנימיים הם הבסיס היחיד לקשר יציב".

הפתרון שמציעה רייפמן הוא עבודה פנימית של "ניקוי רעשים": ישיבה מול דף לבן וחלוקה כנה ואמיצה של רשימת הדרישות לשתי עמודות: רצונות מול צרכים אמיתיים. "רק כשמסכימים לשחרר את הרצונות המדומיינים, מתפנה מקום לאדם האמיתי שמתאים לצרכים שלנו להיכנס".

להגיע לדייט כמו חתן וכלה

מעבר לעבודה התודעתית, השיעור סיפק הצצה לפרקטיקה של הדייטים עצמם. רייפמן טוענת שבדור הנוכחי, הבלבול והחשש גורמים לרבים להגיע לפגישות כשהם מהוססים, לבושים ברישול או משדרים חוסר ביטחון.

"אין הזדמנות שנייה לרושם ראשון", היא מזכירה. ההמלצה שלה היא חד משמעית: להגיע מוכנים. זה מתחיל בלבוש מכבד ומושקע ("להתלבש כמו חתן שבא לפגוש את הכלה"), וממשיך בהכנה מנטלית. רייפמן מציעה לא להגיע "על עיוור" לשיחה, אלא להכין מראש בנק נושאים לשיחה: אקטואליה חיובית, מדע, תרבות או שאיפות לעתיד. ההכנה המוקדמת מורידה לחץ ומאפשרת שיחה קולחת ונעימה יותר.

יתרה מכך, רייפמן מעודדת לאמץ גישה אסרטיבית. במקום לנסות לנחש מה הצד השני חושב, אפשר להניח את הקלפים על השולחן כבר בהתחלה: "אני כאן למטרה רצינית, אני מחפש לבנות בית". אמירה כזו, כשהיא נאמרת בביטחון, משדרת בגרות ומסננת באופן טבעי את מי שלא נמצא שם באמת.

נקודה קריטית נוספת שעלתה בשיעור נוגעת לקצב בניית הקשר. בעידן של חשיפת יתר, רבים נוטים לפתוח את הלב מהר מדי, מה שמוביל לפגיעות מיותרות. רייפמן הציגה את "חוק שלושת הדייטים": הדייט הראשון נועד ללמידה בסיסית, השני להעמקה, ורק בשלישי מתקבלת ההכרעה האמיתית.

"אינטימיות היא המקום שבו מבדילים בין 'כולם' לבין האדם המיוחד הזה", הסבירה. "לפני הדייט השלישי, חשיפה רגשית עמוקה היא הימור מסוכן. תשמרו על הלב שלכם. רק כשיש הצהרת כוונות הדדית ומחויבות, אפשר להתחיל את ריקוד הנתינה והקבלה האמיתי".

המסקנה היא אופטימית אך מחייבת: הזוגיות מחכה, אבל היא דורשת מאיתנו להפסיק לחפש שלמות בחוץ, ולהתחיל למצוא את הדיוק בפנים.

פנינה רייפמן היא בנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

