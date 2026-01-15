הזמר והיוצר חנן בן ארי משיק את האלבום "לא המשוגע היחידי", עשור לכניסתו המוזיקלית לתודעה הציבורית עם השיר "ממך עד אליי".

האלבום כולל 12 שירים מקוריים, שחלקם נכתבו והולחנו בשיתוף יוצרים מוכרים, בהם ליעם חכמון, פאר טסי, איתן דרמון, אלירן דהאן, דין אלבז, עומרי דין ורועי חסן.

לדבריו, תהליך הכתיבה בא מהפנים אל החוץ. לדבריו, המילים והלחנים אינם תלויים בזמן או במקום, אלא צפים מתוך תחושות עמוקות.

"לסוג כתיבה ייחודי שכזה אין זמן, מקום או משתנים של הסביבה", כתב בן ארי, "אלא מילים ולחן שמגיעים אליו בזמנם ומתקיימים מעל חוקי המשחק הידועים".

עם יציאת האלבום הוסיף: "בטקסטים של האלבום החדש חוגגים פלפולי הלשון, הכנות והרוך בתוספת משבצת החופש המוחלט שמאפשר לכל אחד לקחת את השיר לפס הקול האישי שלו".