מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות של חברת הכנסת צגה מלקו. בעד ההצעה הצביעו 10 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

החוק קובע כי אפוטרופוס ומיופה כוח מתמשך רשאים לנהל את חשבון הבנק של האדם שמונה להם או של הממנה, לפי העניין, להשתמש בכל אמצעי תשלום ולבצע פעולות מקוונות בחשבון.

כמו כן, נקבע כי נותני שירותי תשלום לא יוכלו לסרב למתן השירותים או להתנות אותם בתנאים בלתי סבירים רק בשל כך שהמבקש הוא אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך.

הצעת החוק נועדה להתמודד עם מציאות בעייתית שבה אפוטרופוסים ומיופי כוח אינם יכולים לנהל תשלומים בסיסיים. בין היתר, הסכום למשיכה הוגבל עד כה ל־500 שקלים בלבד, ולא ניתן היה להשתמש בכרטיסי אשראי או כספומט.

תיקון החוק מסיר את מגבלת הסכום, ומסדיר בחקיקה את השימוש באמצעים דיגיטליים על ידי נציגים חוקיים של אנשים שאינם יכולים לנהל את ענייניהם בעצמם - בהם קשישים, אנשים עם מוגבלות ונפגעי נפש.

ח"כ צגה מלקו אמרה לאחר אישור החוק, "אני כל כך מתרגשת, בשביל זה אנחנו פה. ההצעה באה לתקן עוול שנמשך 64 שנים. איך יתכן שאפוטרופוס לא יכול לשלם על תרופה יקרה באמצעות כרטיס אשראי? אני מודה לכל מי שסייע לקדם את החוק החשוב הזה. הבית הזה העביר היום תיקון חוק היסטורי".