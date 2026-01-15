ראש הממשלה נתניהו מצליח לפרק את ההתנגדות החרדית לחוק הגיוס המתגבש בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת באמצעות התפטרותו של ח"כ ישראל אייכלר מהכנסת ומינויו לתפקיד סגן שר התקשורת.

בעקבות התפטרותו של אייכלר, יחזור לכהן בכנסת יצחק פינדרוס מסיעת דגל התורה.

חזרתו של פינדרוס מדגל התורה לכנסת ותמיכתו בחוק הגיוס תעניק לקואליציה את הרוב הדרוש לה לאישורו הסופי של החוק.

לו"ז החקיקה של חוק הגיוס הסתנכרן באופן מושלם לנתניהו עם וויכוח פנים -חרדי ביהדות התורה בין שני הפלגים המרכיבים אותה - אגודת ישראל ודגל התורה - שעסק ביחסי הכוחות במפלגה.

על פי ההסכם שנחתם בין שני הפלגים, אמורה דגל התורה להחזיק כעת בארבעה מקומות בכנסת. לאחר פרישת המפלגות החרדיות מהקואליציה וחזרתם של הח"כים הנורווגיים לכנסת, נוצר מצב שלדגל התורה היו שלושה ח"כים בלבד לעומת אגודת ישראל שהחזיקה בארבעה מקומות.

בדגל התורה דרשו שח"כ ישראל אייכלר הממוקם במקום הרביעי באגודת ישראל יפרוש מהכנסת לטובת הכנסתו של פינדרוס. אייכלר, שטען כי צריכה להתקבל החלטת סיעה באגודת ישראל - גלגל את ההחלטה לסיעה - שהחליטה לגשת לבוררות בבית הדין עם דגל התורה כדי לקבל החלטה.

בימים האחרונים הוברר כי אייכלר יצטרך להתפטר מהכנסת לטובת עמיתו מדגל התורה.

בסביבת נתניהו החליטו לנצל את הוויכוח הפנים-חרדי לטובת פיצול הכח באגודת ישראל החסידית והבטחת הרוב בחוק הגיוס.

פטרונו הרוחני של אייכלר, האדמו"ר מבעלזא, ידוע בתמיכתו בחוק הגיוס לצד דגל התורה וש"ס. ברגע שחוק הגיוס מקבל את אישור הכנסת, מעצרי תלמידי ישיבות ייפסק ומעמדם של בני הישיבות החרדיות שוב יוסדר, המפלגות החרדיות יוכלו לשוב לקואליציה. כך נסללה חזרתו של אייכלר.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי בירך "אני מברך את חברי היקר, חה"כ ישראל אייכלר, על מינויו לסגן שר התקשורת. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחה"כ אייכלר על שיתוף הפעולה והאמון ומברך על המהלך.

"יחד נפעל בנחישות להשלים את משימותיה המרכזיות של הממשלה, בחוק הגיוס, ברפורמת התקשורת, בתקציב ובתחומים נוספים, למען עם ישראל", אמר קרעי.

מנגד תקף יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן "משרדי ממשלה הם לא מתנה או שוחד, יש פה אשכרה מדינה לנהל. המינוי של אייכלר לסגן שר התקשורת הוא לא רק בזוי, אלא גם הזוי. אייכלר זה אדם שמתנגד לעצם קיום המדינה ובגדול, גם די מתנגד לעצם קיום תקשורת. כאמור, מינוי הזוי ובזוי".