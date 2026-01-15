בדרך להפתעה גדולה ברבע גמר גביע המדינה בכדורגל? יממה אחרי הניצחון הדרמטי של מכבי ת"א בדרבי התל אביבי בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, בתום דו-קרב פנדלים, התקיימה היום (חמישי) הגרלת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל.

אמנם זהות הקבוצה השמינית ברבע הגמר טרם הוכרעה, כאשר הפועל כפר סבא וכפר קאסם טרם קיימו את המשחק ביניהן, אך היום כבר נערכה ההגרלה לשלב הבא.

למעשה, לא משנה אם הפועל כפר סבא או כפר קאסם ינצחו במשחק ביניהן, ברבע הגמר תהיינה חמש קבוצות מליגת העל ושלוש קבוצות מהלאומית.

ההגרלה שנערכה היום זימנה הגרלות קלות לקבוצות ליגת העל, כאשר מלבד מחזיקת הגביע הפועל באר שבע שתפגוש את האחרונה בטבלת ליגת העל, מכבי בני ריינה, כל שלוש הקבוצות הנוספות מליגת העל יתמודדו על הכרטיס המיוחל לחצי הגמר מול קבוצות מהליגה הלאומית.

הקבוצה הלוהטת של הליגה, בית"ר ירושלים שעברה שתי קבוצות צפוניות מליגת העל בדרך לרבע הגמר, תשחק נגד בני יהודה ת"א, מכבי חיפה שעברה בקושי אמש את הפועל רעננה תשחק נגד המנצחת במשחק בין כפר סבא לכפר קאסם והאלופה מכבי ת"א שצלחה אמש דרמה גדולה בשמינית הגמר מול היריבה העירונית הפועל ת"א, תשחק מול הסינדרלה שכבר הדיחה במפעל הגביע שתי קבוצות מליגת העל - השכנה, מכבי יפו.

.למעשה, תהיה זו הפעם השלישית בארבע השנים האחרונות, בה מכבי יפו ומכבי ת"א ייפגשו במפעל הגביע בשני המקרים הקודמים, הצהובים מת"א הם אלו שהעפילו לשלב הבא

האם בחצי הגמר תשחקנה כל ארבע הקבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי לראשונה מזה שנים?