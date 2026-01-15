פלורידה תקדם חוק בעד יהודה ושומרון דוברות

עשרות חברי בית הנבחרים והסנאט של מדינת פלורידה, משתי המפלגות, התכנסו לאירוע מיוחד שהתקיים בבירת המדינה טלהאסי.

הכינוס נערך בהשתתפות ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, במהלכו הודיעו המחוקקים כי יקודמו צעדים לחקיקה להכרה ביהודה ושומרון, ולצד זאת - ייאסר השימוש במונח "הגדה המערבית" במסמכים רשמיים של המדינה.

המהלך בפלורידה מהווה שלב נוסף ביוזמה אסטרטגית רחבה של המועצה האזורית שומרון בשיתוף "ידידי השומרון בארה"ב", במסגרתה פועלות מדינות שונות לקידום הצעת חוק דומה.

חבר בית הנבחרים של פלורידה, צ'ייס טרמונט, אמר בכינוס, "זהו כבוד גדול. בחוק אנחנו דורשים שכל מסמכי המדינה יתייחסו לאזור שמכונה על ידי חלק כ‘הגדה המערבית’ בשם ההיסטורי והמקראי - לב הארץ התנ"כי, יהודה ושומרון. הצעת החוק עוסקת בתיקון והכרה באמת, ואנו עומדים לצד זה".

גם חבר בית הנבחרים ג'ים בנקס התייחס לחשיבות המהלך ואמר, "מדובר בריבונות - בהשבת היסוד ההיסטורי במה שבאמת נלקח מכם. פעמים רבות מדינות נכנסו ושינו שמות כדי לקחת זהות ויסוד. הצעד הזה מחזיר את החוזק ההיסטורי ואת הריבונות, ומאפשר להשיב ולהחזיק בארץ שהיא שלכם מכוח המורשת. אנחנו עומדים לצידכם בדברים האלה".

דבורה טנדריץ', חברת בית הנבחרים מטעם המפלגה הדמוקרטית, אמרה כי "זו הצעת חקיקה חשובה ומשמעותית לנו. ואנחנו באמת צריכים את הנתיב הזה כדי לשלוח מסר שאנחנו מעריכים את השותפות שלנו ואת בעלי בריתנו".

גם אדם אנדרסון, חבר בית הנבחרים, הצטרף לדבריה ואמר, "אני גאה להמשיך לתמוך בכם וכמובן בריבונותכם".

דגן, אמר בנאומו בפני המחוקקים, "יהודה ושומרון אינם רק מבנים וכבישים, אלא בראש ובראשונה ערך של צדק. אלוהים נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, ואנחנו בונים את חבל הארץ התנ"כי כחלוצים לפני המחנה. אנו מממשים את נבואות ירמיהו, עמוס ויחזקאל - שהיהודים ישובו ויבנו מחדש את ארץ התנ"ך וירושלים. זו ארצו של עם ישראל.

הצעת החוק הזו היא צעד אסטרטגי להגנת מדינת ישראל - ולכן להגנת כל העולם המערבי ובראשו ארה"ב. במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר, כולנו מבינים שבנייה וריבונות ביהודה ושומרון הם הכרח לביטחון ישראל וארצות הברית, ואנו עומדים יחד. הצעת החוק להכרה ביהודה ושומרון היא הכרה בצדק ובערכים המשותפים שלנו".