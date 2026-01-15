על רקע כוונתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקדם "שלב ב'" במאמץ הבינלאומי לסיום הלחימה ולשיקום רצועת עזה, פרסם המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) ממצאי סקר הבודקים את עמדות הציבור בישראל ביחס לשלטון העתידי ברצועה בשנים הקרובות.

בשאלה שנשאלה במסגרת מדד החברה הישראלית, הוצגו לנשאלים חמש חלופות לשלטון בעזה. קרוב לשליש מהמשיבים (29%) הביעו תמיכה באפשרות של שלטון ישראלי ברצועה. כרבע (25%) העדיפו שלטון של כוח בינלאומי ממדינות המערב, ואילו 15% בחרו בשלטון של גורמים פלשתיניים מקומיים שאינם חמאס. 13% תמכו בשלטון של הרשות הפלשתינית, ורק 7% העדיפו שלטון של כוח ממדינות ערב.

פילוח הנתונים מלמד כי רוב מוחלט מבין אלו המזהים את עצמם עם הימין (63%) מעוניינים בשלטון ישראלי בעזה. בקרב המזדהים כימין-מרכז, שתי האפשרויות המובילות הן שלטון של כוח בינלאומי מערבי (35%) ושלטון ישראלי (30%).

בבחינת העמדות לפי שיוך פוליטי, נמצא כי רוב מצביעי מפלגות הקואליציה המכהנת תומכים בשלטון ישראלי בעזה. מנגד, רק מיעוט מקרב המצביעים הערבים (9%) הביעו תמיכה באפשרות זו, לעומת 34% בקרב היהודים.

כאשר צומצמו האפשרויות לשלוש בלבד - שלטון ישראלי, שלטון של הרשות הפלשתינית או שלטון של כוח ממדינות ערב - חלה עלייה בתמיכה בשלטון ישראלי. על פי הסקר, 39% מהישראלים העדיפו שלטון של ישראל, לעומת 24% שתמכו בשלטון הרשות ו-23% בשלטון מדינות ערב.

בפילוח לפי יהודים בלבד, כמחצית (46%) העדיפו שלטון ישראלי כאשר החלופות היו שלטון פלשתיני או ערבי. 23% תמכו בשלטון מדינות ערב, ורק חמישית (20%) בשלטון של הרשות הפלשתינית.