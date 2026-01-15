לקבלת שיעורו של הרב ראובן ששון בכל שבוע לחצו כאן

גם כשהלחימה בחוץ מורידה הילוך, ההתמודדויות שמאתגרות את הנפש לא הולכות לשום מקום.

המסכים, הרשתות, האפשרויות הווירטואליות הבלתי מוגבלות, מרוצי הלייקים והעוקבים, החיפוש אחר ריגושים - כל אלו מעסיקים את הנפש ומטלטלים אותה בין העולם החיצוני לפנימי. הדור שתולים בו תקוות להיות 'דור הגאולה' מתמודד מול גלים שיכולים לסחוף אותו הכי נמוך שאפשר.

שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א עוסק בתכליתם של האתגרים, כולל אתגרי המדיה והעולמות הווירטואליים. לאור הפסוקים המתארים את הכבדת לב פרעה ותכליתה, הוא מסביר כי כל כוח שלילי בא להתנגד לפוטנציאל חיובי מסוים, ובכך הוא דווקא מחדד אותו, דוחק בו ומביאו לצאת אל הפועל. נמצא שהקושי הוא מנוע צמיחה לכוחות החיוביים שגנוזים פנימה.

מתוך זווית ראייה זו, השיעור מציע מבט עומק שמאיר באור אחר את אתגרי התקופה. שיעור חובה להורים ומחנכים, בו מתבהר איך האתגרים הרבים שיש לנוער ולמבוגרים בדורנו, מצביע על גדלות פנימית שחבויה בתוכנו, ומדוע דווקא בדור זה הופיעו אתגרים של דמיון, חוויה וריגושים, מדיה חברתית ותרבות שפע. בניתוח מעמיק השיעור מסביר כיצד התמודדות זו יכולה להצמיח קומה של חיים עמוקים, עשירים ומלאי משמעות, כצעד נוסף בשלבי הגאולה.



מלאה הארץ דעה

מידי שבוע, מתפרסם בפלטפורמות שונות שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א מבית מרכז 'מלאה הארץ דעה'. השיעורים נוגעים בסוגיות הכי עמוקות ומשמעותיות בחיינו, ועם זאת, נאמרים בשפה ברורה, ומרתקת ונותנים מבט עומק על עצמינו, על הסביבה והדור שלנו ועל התהליכים העוברים על עם ישראל ועל העולם.

מתוך כל רחבי התורה, סביב פרשת השבוע והמועדים, הרב דולה תובנות ונקודות הסתכלות המשנות חיים ממש ומרימות את המבט להבין את מה שמתרחש בתוכנו וסביבנו, נותנות חומר למחשבה, וכיוונים להתבוננות וכן רעיונות לדבר תורה בשולחן שבת, דיונים משפחתיים, או כיוונים לשיעורים למדריכים ורבנים וכדומה.

מידי שבוע אלפים יושבים לצפות בשיעור, בבית, בדרך לעבודה או תוך כדי ההכנות לשבת.

תטעמו ותבינו...

