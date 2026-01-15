אני רוצה לדבר על שלום וסטפליה ועל הסדר העולמי בעיני הנרי קיסינג'ר. אני רוצה לדבר על דאר אל איסלאם ודאר אל חרב, הסדר העולמי המוסלמי. אני רוצה לפתוח במה שחסר בשליחות של משה.

הקב"ה שולח את משה לדרוש מפרעה, "שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי בַּמִּדְבָּר". יש משהו מאוד בולט שאין בבקשה הזו. דבר מה שאולי היה מצופה שיהיה ולא צורף.

הנרי קיסינג'ר היה יהודי שגדל בגרמניה. ב-1938 המשפחה שלו ברחה לארצות הברית. קיסינג'ר התגייס לצבא לחיל המודיעין והשתתף בממשל הצבאי אחרי המלחמה. הוא היה עילוי אינטלקטואלי ופוליטי שהגיע לתפקיד מזכיר המדינה האמריקאי ושרת בו ברגעים הקריטיים של מלחמת יום הכיפורים. קיסינג'ר נפטר לפני שנה בגיל 100.

בספר "סדר עולמי" (World Order) שקיסינג'ר פרסם בגיל 91, הוא סוקר את ההתפתחות של אומות העולם, ואת ההשקפות לגבי הסדר העולמי הראוי. שאלת המפתח שמובילה את הסקירות היא מהי אבן הבניין של הסדר העולמי, האם העולם צריך להיות בנוי ממדינות ריבוניות, שזכותן לעצב את עצמן כמו שהן רוצות, בלי התערבות מבחוץ? או שיש איזשהו כח על שצריך לשלוט על העולם ולהכתיב לנתינים שלו את דרכם.

בעולם המערבי זו המדינה הריבונית. במאה השבע עשרה בגרמניה נחתם הסכם שלום שנקרא "שלום וסטפליה". ההסכם הזה העניק לכל המדינות שהשתתפו בו את הזכות לקבוע לעצמן את הציביון הדתי, בלי התערבות של הקיסר הרומי והאפיפיור. אלה היו זרעים של תפיסת סדר עולמי שבו כל מדינה סוברנית לקבוע את ענייניה בלי התערבות של כחות גלובליים או אימפריאליסטיים.

יש הרבה כחות ותרבויות שעברו תהליכים עם הסדר העולמי הזה. ויש את האסלאם. עבור האיסלאם העולם מתחלק לשנים- דאר אל איסלאם ודאר אל חרב. דאר אל איסלאם, הוא שטח שבו האיסלאם שולט. דאר אל חרב אלה השטחים שעדיין לא נכבשו על ידי האיסלאם. האיסלאם אמור להיות במלחמה תמידית איתם, ואם הוא לא, זו רק הפסקת אש.

המזרח התיכון מורכב ממדינות ריבוניות. מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, ישראל כמובן. מתחת לפני השטח יש תנועות שלא מקבלות את הסדר הזה, שרוצות שכל המדינות הערביות יהיו דאר אל איסלאם, תחת חליפות שנמצאת במלחמה מתמדת עם שאר העולם עד לשלום שיגיע אחרי השלטת האיסלאם על הכל. זו התפיסה של האחים המוסלמים. זו התפיסה של דעא"ש וג'בהת א-נוסרא ששולטת היום בסוריא תחת מנהיגותו של אל-ג'ולאני שהדיח את אסד.

התנועה המוסלמית החזקה והמשמעותית ביותר שזו תפיסתה זו הרפובליקה האיסלאמית של איראן. יש לה כח ממשי ותכנית עבודה בכיוון. היא תומכת באירגונים שחותרים תחת מדינות ריבוניות כמו חיזבאללה בלבנון. החות'ים בתימן. היה ראוי לדבר על שיעים וסונים, מה שלא נעשה, רק נאמר שלמרות הפער בין איראן השיעית לחמאס הסונית, תפיסת הסדר העולמי המוסלמי משותפת להן.

"שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי בַּמִּדְבָּר".

המצרים היו עובדי עבודה זרה. המכות נועדו "לְמַעַן סַפֵּר שְׁמִי בְּכָל הָאָרֶץ". אבל בדברי משה לפרעה אין התייחסות לעבודה זרה, אין דרישה להכרה במלכות ה'. אפילו אין דרישה לתת לנו לעבוד את ה' במצרים, אלא לצאת למדבר, ושם לעבוד את ה' אלוקינו. בחזון אחרית הימים של ישעיהו ושאר הנביאים אין מיליגרם אחד של אימפריאליזם. הבקשה היא לתת לעם שלנו חירות מדינית, ריבונות בארץ שלנו, זכות לעבוד את ה' בלי שיפריעו לנו. אם הגויים יצטרפו אנחנו נשמח.

לפני כחמש עשרה שנה התחיל גל התקוממויות במדינות האזור. הוא נקרא "האביב הערבי". במקרים רבים עמד מאחוריו איסלאם קיצוני שביקש להפיל את המדינה הריבונית ולהצטרף לחליפוּת. לדאר אל איסלאם. לג'יהד נגד דאר אל חרב. אצלנו האביב של כל העולם זו יציאת מצרים. אנחנו לא תחת שלטון זר, אבל אנחנו חייבים להלחם על האביב הזה. האויבת הגדולה של הרעיון הזה זו איראן.

אנחנו בימים מכריעים מאוד. לא משנה מה אנחנו חושבים, אין לנו הרבה מה לעשות. אנחנו מתפללים שהקב"ה ישמור על החטופים, יתן כח להם ולמשפחות. אנחנו מתפללים שהקב"ה ישמור על מדינת ישראל. הרב פרומן היה מתפלל במי שברך לחולים. לרפואת מדינת ישראל בת ראשית צמיחת גאולתנו.

הלוואי שהקב"ה יחזק אותנו. שהמנהיגים שלנו יובילו אותנו בתבונה. שנגיע לחזון אחרית הימים, בו הר בית ה' נכון בראש ההרים ונישא מגבעות. הגויים נוהרים, לא בגלל התערבות, לא בגלל כפיה או ג'יהאד, ואפילו לא בגלל ביקורת. כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלָם.

הכותב הוא רב הקיבוץ עין הנצי"ב, חבר ארגון רבני צהר, ומגיש הפודקאסט 'שיג ושיח'