בית המשפט המחוזי בירושלים דחה הבוקר (חמישי) את ערעור משטרת ישראל על ההחלטה לשחרר ממעצר בית את הנהג פחרי חטיב, שדרס למוות את הנער יוסף אייזנטל במהלך הפגנה נגד גיוס חרדים שהתקיימה בבירה מוקדם יותר החודש.

השופטת חגית מאק-קלמנוביץ' קבעה כי אין הצדקה להמשך מעצר הבית של חטיב, אך הבהירה כי החלטה זו אינה מונעת את המשך פעולות החקירה מצד המשטרה.

אתמול הורה בית משפט השלום להסיר את התנאים המגבילים שהוטלו על חטיב, לרבות מעצר הבית שבו שהה כשבוע. המשטרה מיהרה לערער על ההחלטה, אך הערעור נדחה.

פחרי חטיב חשוד בגרימת מוות בכוונה או באדישות ובגרימת חבלה חמורה לקטין. תחילה ייחסה לו המשטרה עבירת רצח, אך חזרה בה מהחשד הזה בהמשך.

במהלך הדיון, אישרה המשטרה כי חטיב התקשר בעצמו למוקד ודיווח כי הוא מותקף ומבקש חילוץ. סנגורו טען כי מרשו "הותקף, ירקו עליו והוא חש סכנה", והוסיף כי "פעל כדי להציל את חייו מבלי שהייתה לו כוונה לפגוע באנשים". לדבריו, מדובר ב"חקירה פוליטית".

האירוע התרחש ב-6 בינואר, בעת הפגנת חרדים נגד גיוס בחורי ישיבות. בתיעוד מהזירה נראה האוטובוס שבו נהג חטיב נוסע לעבר קבוצת המפגינים, פוגע באייזנטל - שנלכד מתחת לרכב ונהרג. שלושה מפגינים נוספים נפצעו באורח קל.