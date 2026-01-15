עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה במכתב למשטרה בדרישה לעצור פעיל שמאל קיצוני אשר פרסם ציוץ בחשבון ה-X שלו בו הוא מסית להוציא להורג מתיישבים בעלי חוות בבקעת הירדן.

בציוץ שפרסם הפעיל ציין את שמותיהם של בעלי החוות וכתב "כשיבוא המשיח אדאג שיעשה להם משפט ויוציא אותם להורג".

במכתבו מדגיש בלייכר כי מדובר בהסתה פרועה העלולה להגיע למעשה בפועל ודורש להעמידו לדין: "מדובר באיומים חמורים ורציניים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, בזמנים שונים ובפלטפורמות שונות, מצד אדם ספציפי כנגד מרשי, איומים שעלולים להגיע חלילה לכדי מימוש. מדובר באדם מסוכן שישנו חשש שבוקר אחד יראה את עצמו כ"משיח צדקנו" ויממש את מה שהוא מייחל לו לא רק בסתר לבו - הוצאתו להורג של מרשי.

המאיים אף מכנה תדיר את מרשי כ"עמלק" ו"פרעה", והרי ברור מה יש לעשות בעניינם של אלה. השיח המאיים והמסית הנ"ל אף עלול לעורר אחרים, אם לא אותו עצמו, לבצע את המעשה. מדובר בהסתה גרידא שיש לגדוע אותה באיבה. אל לנו להמתין בחיבוק ידיים לאירוע חמור בדמות מימוש האיומים החמורים, על ידי המסית עצמו או מי שיושפע מפרסומיו המסיתים כדי לנקוט בצעדים. אבקש לעשות כל שניתן כדי להביא להעמדה לדין של המאיים והמסית. יש לעצרו ולפעול להגשת כתב אישום כנגדו במהירות האפשרית".

עו"ד בלייכר הוסיף, "פרסומיו ואיומיו של אותו מסית שנאמרים כאחוז דיבוק מהווים סכנה ואיום של ממש כנגד מרשי וחלוצי החוות. ברור לכל שאמירות מסוג זה המפורסמות ברבים בצורה כה בוטה וברורה וכביכול מנומקת, מנרמלות ונותנות לגיטימציה למעשי אלימות קשים של אנשים "גבוליים" חסרי גבולות ושל המסית עצמו. אנו מצפים להתייחסות רצינית של המשטרה ורשויות החוק וטיפול יעיל כנגד המסית על מנת למנוע ממנו לבצע את זממו".