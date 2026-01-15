אל"מ במיל', פרופ' גבי סיבוני, מתייחס בראיון לערוץ 7 להכרזה האמריקאית על כניסה לשלב ב' בשיקום רצועת עזה, על אף שמחויבויות חמאס בהסכם שנחתם טרם מולאו.

סיבוני מדגיש בדבריו כי משמעות המעבר לשלב ב' אינה שיקום הרצועה אלא השלב שקודם לכן, כלומר פירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו, שלב שיכול להימשך מספר שנים, ורק לאחריו ניתן יהיה לדון בשיקום הרצועה.

"אנחנו רוצים להגיע לשם, אבל הבעיה היא שעדיין לא הוחזרה גופתו של רן גוילי. ישראל פועלת כדי לעשות את המירב להבאת הגופה ואני סבור, וכך האמריקאים תופסים זאת, שהמעבר לשלב ב' עיקרו הוא המעבר לפירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה. זה תהליך ארוך מאוד".

לזאת מוסיף אל"מ סיבוני דגש אודות החובה המוסרית המוטלת על ישראל להשבתו של רן גוילי "אנחנו נפעל להחזיר אותו", הוא אומר ומוסיף כי מאמצי ההחזרה אינם סותרים ואינם פוגעים במהלכים לפירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה. "אני לא רואה בזה בעיה".

"לפני כל פעולה של תחילת דיון על שיקום במרחבים שחמאס נמצא בהם, קודם כל פירוז והשמדת המנהרות בתת הקרקע של רצועת עזה ופירוק חמאס מנשקו. שיהיה ברור, צה"ל נמצא במרחב הקו הצהוב, וגם שם עוד לא השמדנו את כל התשתיות. לוקח זמן למצוא את כל התת קרקע, כל הפירים והכניסות, ולהשמיד את כל אמצעי הלחימה שיש למטה, על אחת כמה וכמה לגבי האזור שחמאס שולט בו עכשיו כאשר הוא ממשיך לבנות להתעצם ולבנות מלכודות".

בדבריו מזכיר סיבוני כי הוא עצמו העריך בתחילת המלחמה כי פירוק תשתיות הטרור ברצועה יהיה התהליך שיימשך לא פחות מעשר שנים. כעת, הוא אומר, אנחנו אחרי יותר משנתיים של לחימה ועדיין לא הוחל הליך הפירוק והפירוז.

בהתייחס למהלכי הפירוק עצמם, סוגיה שנדונה בעוד החמאס הולך ומתעצם לממדים שלא הכרנו, אומר סיבוני: "אף אחד לא צריך להתפלא שחמאס מתעצם ולא לסמוך על שום מילה שלהם. חמאס יתפרק מנשקו לבד?", הוא שואל אך מוסיף הערה ומזכיר כי לעיתים יש גם הפתעות: "לא האמנתי שהוא יחזיר את כל החטופים וזה קרה. אני לא מעריך שהוא יתפרק מנשקו, אבל אין לדעת מה צופן העתיד".

עם זאת, "בהנחה שחמאס לא יתפרק מעצמו מנשקו, מי שיצטרך לפרק אותו מנשקו זו רק ישראל. אף גורם זר לא יבוא לרצועת עזה כדי לפרק את חמאס מנשקו, אלא אם כן אנחנו רוצים לשחק בנדמה לי, ואנחנו לא רוצים לשחק בנדמה לי. לכן צה"ל יצטרך לפרק את חמאס מנשקו, וזה יקרה רק באמצעות פעולה צבאית עצימה. כדי שתהיה פעולה צבאית עצימה במעוזים הגדולים שלחמאס, תהיה חובה עלינו להפריד את האוכלוסיה האזרחית אחרי הקמת מרחבים הומניטארים. לא נוכל לפרק את חמאס מנשקו אם האוכלוסיה נשארת. לכן נצטרך להעביר את האוכלוסיה האזרחית ממרחב העיר עזה למרחבים בשליטת צה"ל ולפעול נגד חמאס באמצעות פעולה אגרסיבית קשה ומהירה בלי שום הנחות. להשמיד את חמאס מבחינה צבאית כמו שצה"ל יודע לעשות".

על מתווה זה שהוא מציג שאלנו את סיבוני אודות מי שמנעה עד כה פעולה של הפרדת האוכלוסיה האזרחית מהמחבלים והעברתה למתחמים הומניטאריים, וזו הפצ"רית לשעבר שהציגה חוות דעת משפטית שאסרה זאת.

"הם נתנו חוות דעת הזויות. פרסמתי יחד עם תא"ל ארז וינר חוות דעת שבה דבר דבור על אופניו שמוכיח שפינוי האוכלוסיה הוא מהלך חוקי שעומד בהתאם לנורמת הדין הבינלאומי, אבל הם נתנו חוות דעת הזויות והמניעים של חוות הדעת הללו עוד יצטרכו להתברר. אולי זה אותו מניע כמו מה שגרם למה שעשו לכוח מאה, אני לא יודע".

"בסופו של דבר הפצ"רית ההזויה הזו נתנה חוות דעת שהתקבלה על ידי הרמטכ"ל הנוכחי והקודם וזו הבעיה, שהמפקדים של צה"ל קיבלו את חוות הדעת הזו. כעת המציאות אחרת ואני מקווה שהייעוץ המשפטי לא יערים קשיים, וגם אם יערים קשיים הפיקוד יראה לו את מקומו וישים אותו במקומו הנכון כדי לקבל החלטות נכונות לעם ישראל. לא תהיה ברירה אלא להפריד את האוכלוסיה כדי להשמיד את חמאס".

סיבוני שב ומדגיש כי מי שקובע מה יקרה בצבא הוא המפקד הצבאי, קרי הרמטכ"ל, והפרקליטות הצבאית יכולה לכל היותר לתת ייעוץ משפטי ולא מעבר לכך. "אני מקווה שהפיקוד הנוכחי יהיה עם עמוד שדרה כדי לעשות את הדברים הנכונים, שהם גם מעשים חוקיים. זה מה שאנחנו מצפים מהפיקוד בצה"ל".