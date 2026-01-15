כל חברה הפועלת בישראל מחויבת, בהתאם לפקודת מס הכנסה, בהגשת דו"ח מס שנתי לרשות המיסים. הדו"ח מוגש באופן מקוון באמצעות טופס 1214, והוא מהווה את הבסיס לחישוב חבות המס הסופית של החברה עבור שנת המס הרלוונטית.

בשנת 2026 נדרשות חברות להגיש את טופס 1214 עבור שנת המס 2025, תוך עמידה בלוחות הזמנים ובהוראות הדיווח שנקבעו בדין.

מהו טופס 1214 ולשם מה הוא נועד?

טופס 1214 הוא הדו"ח השנתי של חברות למס הכנסה. במסגרת הדו"ח מוצגת תמונה מלאה של פעילות החברה במהלך שנת המס, לרבות:

כלל ההכנסות שדווחו בשנת 2025

הוצאות מוכרות לצורכי מס

מקדמות מס וניכויים ששולמו

זיכויים, קיזוזים והקלות מס

חישוב סופי של חבות המס או החזר מס, ככל שקיים

הדו"ח משמש את רשות המסים לקביעת מצב החשבון של החברה, חוב, זכות או איזון מלא.

מי מחויב בהגשת דו"ח שנתי באמצעות טופס 1214?

החובה חלה על:

חברות בע"מ

נישומים החייבים בדו"ח שנתי על פי חוק

גופים שלא קיבלו פטור מהגשת דו"ח מקוון

הדו"ח חייב להיות מוגש בצורה מקוונת בלבד, וחתום על-ידי מנהל החברה ורואה חשבון מוסמך, בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

מועד ההגשה לשנת המס 2025

תקופת הדיווח: 1.1.2025 - 31.12.2025

מועד הגשה רגיל: עד 31.5.2026

ניתן להגיש בקשה לאורכה, ובפועל רואי חשבון ויועצי מס פועלים לעיתים במסגרת אורכות כלליות הניתנות למשרדים. הגשה באיחור ללא אורכה מאושרת עלולה לגרור קנסות, ריביות והצמדות.

ישנם נספחים נפוצים לדו"ח השנתי, ברוב המקרים, הדו"ח השנתי מלווה בנספחים משלימים, בהתאם לאופי פעילות החברה, כגון: דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון העצמי וטפסים נוספים.

למה חשוב להגיש את הדו"ח בליווי רואה חשבון?

מעבר לדרישה החוקית לחתימת רו"ח, לליווי מקצועי יש משמעות מהותית:

בדיקה מוקדמת של חבות המס

זיהוי טעויות ודיווחים חסרים

מיצוי הטבות מס וקיזוזים

טיפול בהחזרים ובפניות המשך מול רשות המסים

הפחתת חשיפה לביקורת מס

חשוב לציין כי שכר טרחת רואה החשבון מוכר כהוצאה לצורכי מס.

ליווי מקצועי בהגשת דו"ח 1214

משרדי רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' בעלי ניסיון בהגשת דו"חות שנתיים לחברות בישראל ובחו"ל, עם ניסיון של כ-40 שנים, צוות המשרד מספק ליווי מקיף, החל מהכנת הדו"ח והנספחים, דרך ההגשה המקוונת, ועד טיפול בהיבטי המס לאחר השידור.

למידע מקצועי נוסף והעמקה בנושא, חייגו 077-7700000