המשטר האיראני הודיע הבוקר (חמישי) כי לא יוציא להורג את ארפאן אסאם סולטאני, צעיר בן 26 שנעצר במהלך גל המחאות האחרון והפך לסמל עבור המפגינים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב כי לפי Fox News, מפגין איראני לא יוצא להורג בעקבות אזהרותיו, כמו גם אחרים: "אלה חדשות טובות. נקווה שזה תימשך".

ארה"ב החלה לפנות חיילים מבסיס אל-עודייד בקטאר - הבסיס האמריקני הגדול במזרח התיכון, שבו מוצבים 10,000 חיילים.

ברשת NBC דווח הלילה כי הנשיא טראמפ אמר לצוות הביטחון הלאומי שלו כי הוא רוצה שכל פעולה צבאית באיראן תנחית מכה "מהירה ומכרעת" על המשטר - ולא תצית מלחמה מתמשכת שתימשך שבועות או חודשים.

שלושה מהגורמים ששוחחו עם NBC אמרו כי יועציו של הנשיא טרם הצליחו לספק לו ערובה כי המשטר באיראן יתמוטט במהירות בעקבות תקיפה צבאית.

לדברי טראמפ, "בין אם הוא (המשטר) ייפול ובין אם לא - זו הולכת להיות תקופה מעניינת". בתוך כך, איראן סגרה הלילה את המרחב האווירי שלה למשך כחמש שעות. המרחב האווירי של הרפובליקה האיסלאמית נסגר קצת אחרי חצות, ונפתח בסביבות השעה חמש בבוקר.

ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה ונשען על מידע המגיע אליו מתוך הרפובליקה האיסלאמית, דיווח אמש כי מניין ההרוגים במחאה המתנהלת זה שבועיים וחצי הגיע ככל הידוע לו ל-3,428 לפחות.