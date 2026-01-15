השחקן והקומיקאי אוראל צברי פרסם הלילה (ה') התנצלות בחשבון האינסטגרם שלו, זאת לאחר המערכון על "הרב תינוקא" ששודר ב"ארץ נהדרת" וגרר תגובות קשות.

"עם ישראל היפה", כתב בפתח הדברים, "אם חלילה מישהו נפגע ממני, אני מבקש סליחה ומחילה. בעזרת השם נזכה לעשות תשובה. אוהב אתכם אהבת אמת. לילה טוב ובשורות טובות, אמן".

הבוקר, הוא פרסם סטורי נוסף: "חברים, המערכון צוחק על אנשים שרוכבים על הצלחה של רבנים אמיתיים וצדיקים, ולא על הרב עצמו. נעשה בקומיות ובהומור דווקא נגד האנשים שעושים שימוש ציני בתורה הקדושה. נאמר בתחילת המערכון שיש את הרב הגאון, ומנגד קמים לו חקיינים שרוצים נתח בהצלחתו. אבל שוב, אם אדם נפגע או לקח אישית - אני מצר על כך. אוהב אתכם".