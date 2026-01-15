כשבועיים לאחר הדיווח על "התפתחות דרמטית" בחקירה של אחת הפרשות המסעירות שנחשפו בישראל לפני כ-30 שנה, מתברר כעת כי ההתקדמות לא הניבה תוצאות של ממש, והפרשה נותרת בלתי פתורה.

ב־3 בינואר דווח על קצה חוט שנחשף במסגרת חקירת היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובין-לאומית (יאחב"ל) בלהב 433, אשר הוביל לתקוות מחודשות לפענוח הפרשה - שגופים ממלכתיים בכירים היו מעורבים בה לאורך השנים.

עם חשיפת ההתקדמות, הוציא בית משפט השלום בנצרת צו איסור פרסום גורף, אשר נותר בתוקפו גם היום. בשל כך, לא ניתן למסור פרטים נוספים על אודות זהות המעורבים, מהות הפרשה או ממצאי החקירה.

למרות המעורבות של יחידות חקירה בכירות, ובכללן להב 433, נראה כי לפי שעה לא הושגה פריצת דרך ממשית שתאפשר להניע את ההליך המשפטי או לחשוף את הממצאים לציבור.