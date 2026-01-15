שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הכפלת תקצוב מכינות אופק ל-20 מיליון ש"ח בשנה, במהלך דיון מיוחד שנערך עם נציגי משרד הביטחון וצה"ל.

ההחלטה כוללת תוספת של 10 מיליון ש"ח מצד משרד הביטחון, בנוסף לתקציב שמועבר על ידי משרד החינוך.

מכינות אופק הן מכינות חצי-שנתיות לצעירים וצעירות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, וכן מקרב אוכלוסיות ייחודיות, במטרה להכינם לשירות משמעותי בצה"ל ולצמצם פערים חברתיים.

מהנתונים שהוצגו בדיון עולה כי בוגרי מכינות אופק משתלבים בשיעור גבוה יותר בשירות משמעותי בצה"ל, תוך הפחתה בתופעות נשירה ושיפור במיצוי הפוטנציאל האישי והצבאי של המשתתפים.

שר הביטחון כ"ץ ציין: "הנתונים שהוצגו בפניי ברורים וחד־משמעיים: מכינות אופק משנות מציאות. הן פותחות דלת לבני ובנות נוער מהפריפריה ומאוכלוסיות ייחודיות, מחזקות אותם לקראת השירות - ומובילות לשירות משמעותי, מחויב ואיכותי יותר בצה"ל".

לדבריו, "הכפלת התקצוב למכינות אופק היא השקעה ישירה בביטחון המדינה, בחוסן החברתי ובדור הלוחמים והמפקדים הבא של צה"ל. נמשיך לפעול בנחישות כדי שלאף צעיר לא תיחסם הדרך לתרומה משמעותית למדינה".

כ"ץ הדגיש כי מדובר בהמשך ישיר לשורת צעדים אותם קידם בשנה האחרונה לחיזוק שילוב אוכלוסיות מהפריפריה בצה"ל: בין היתר, הועלה ב-20% מספר המלש"בים מהפריפריה המשולבים ביחידות טכנולוגיות ומודיעין, הוקמו ארבע מכינות קדם־צבאיות נוספות בדגש על יישובי עוטף עזה, וכן נוסדו 16 גרעיני נח"ל התיישבותיים לחיזוק יישובי הגבול.

יוסי מלכה, מנכ"ל מועצת מכינות אופק, בירך על ההחלטה: "זו בשורה עצומה לצעירים וצעירות מהפריפריה שזוכים להשתלב בשירות צבאי משמעותי, לפרוץ תקרות זכוכית ולהפוך לאזרחים פעילים בחברה הישראלית".