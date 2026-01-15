נשיא המדינה, יצחק הרצוג, פרסם את סיכום שנת 2025 בתחום סמכות החנינה, במסגרת מדיניות השקיפות שהנהיג עם כניסתו לתפקיד. על פי הנתונים, נפתחו במחלקה המשפטית בבית הנשיא 1,683 בקשות חנינה חדשות במהלך השנה.

מדובר בירידה קלה לעומת שנת 2024, אך עדיין במספר גבוה מהממוצע בחמש השנים האחרונות. מרבית הפניות עסקו בבקשות לקיצור תקופות הרישום הפלילי, שהיוו 874 מתוך כלל הבקשות.

456 בקשות חנינה נענו בחיוב. מתוכן, 59% היו בקשות לקיצור תקופות מחיקה והתיישנות של רישום פלילי, 23% היו הקלות בעונשי קנסות, ו-10% הקלות בעונשי מאסר בפועל או בעבודות שירות.

גם בשנת 2025 המשיך בית הנשיא במדיניות המתווים המיוחדים, ביניהם מתווה "חרבות ברזל" שהוענק למשרתי מילואים ושירות סדיר שתרמו תרומה משמעותית לביטחון המדינה. למעלה מ-200 החלטות חיוביות ניתנו למבקשים המשתייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהאירועים הביטחוניים הקשים של השנה החולפת.

מתווים נוספים שזכו לביטוי בהחלטות כללו את מתווה השירות הלאומי, מתווה למיגור הגזענות, תכנית "בראשית" ומתווה היציאה ממעגל הזנות. על פי הנתונים, כ-50% מכלל ההחלטות החיוביות ניתנו במסגרת מתווים אלה.

כפי שהצהיר הנשיא בעבר, לא ניתנו הקלות לעברייני מין, עברייני אלימות במשפחה, עברייני תנועה חמורים או בעבירות אקלים וסביבה.

במקביל, שם בית הנשיא דגש על טיפול הוליסטי בבקשות, תוך שיתוף פעולה עם גורמי שיקום, המחלקה לפניות הציבור וקשרי קהילה. ההליך נעשה בשיתוף עם מחלקת החנינות במשרד המשפטים בראשות השר יריב לוין, תוך עבודה צמודה עם אנשי מקצוע.