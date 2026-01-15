בשנת 2024 נרשמו בישראל 89,295 דוחות לנהגים שלא חגרו חגורת בטיחות, כך לפי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני משטרת ישראל. מדובר בממוצע של 245 דוחות ביום.

בירושלים נרשם המספר הגבוה ביותר של דוחות - 4,422 במספר. גם בטבריה (1,668), נצרת (1,394), רהט (1,378), לוד (1,215) ועכו (1,182) נרשמו מאות דוחות בגין העבירה.

מהנתונים עולה כי בחמש השנים האחרונות (2020-2024) נרשמו 514,770 דוחות בגין אי חגירת חגורת בטיחות, אך קיימת מגמת ירידה במספרם.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, מסר, "חגירת חגורת בטיחות היא אחד מאביזרי הבטיחות המרכזיים והחשובים ביותר בשמירה על חיי הנוסעים ברכב. למרות האפקטיביות של חגורות הבטיחות נהגים רבים עדיין נוסעים ומסיעים ללא חגורות כי הם לא מפחדים להיתפס על ידי המשטרה. למשטרת התנועה חסרים מאות שוטרים וחסרות מאות ניידות וזו התוצאה. במשרד לביטחון לאומי חייבים לחזק את אגף התנועה במשטרה במאות ניידות ושוטרים כדי לייצר אווירה הרתעתית תמנע מנהגים לסכן את עצמם ואת הנוסעים ברכב".

כמחצית מהדוחות שנרשמו בשנת 2024 - כ-45,228 - חולקו לנהגים בכבישים עירוניים. הדבר מדגיש את הסכנה הנשקפת בתוך הערים, בהן מהירות הנסיעה לרוב נמוכה, אך שיעור הפגיעות עלול להיות גבוה.

מחקר של המועצה האירופית לבטיחות בדרכים קובע כי חגורות בטיחות מפחיתות את הסיכון למוות בתאונה בעד כ‑60%. עם זאת, שיעורי השימוש בחגורה במדינות האיחוד עדיין אינם ממצים את הפוטנציאל.

אחת ההמלצות המרכזיות העולות מהמסמך היא התקנה נרחבת של מערכות תזכורת מתקדמות לחגירה, המזהות את נוכחות הנוסע ומתריעות בצורה חזותית וקולית עד לחגירת החגורה. מערכות אלו הצליחו להעלות את שיעור השימוש בקרב נהגים לכ‑99%.

לפי מחקרים, חגורות בטיחות יעילות במיוחד גם בתאונות במהירויות נמוכות ובאזורים עירוניים, שם נפוצה העבירה. התקנת אמצעים מתקדמים והגברת האכיפה עשויים להציל חיים ולצמצם את מספר הנפגעים.