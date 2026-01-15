המשטרה חזרה בה מבקשתה לצו חדירה לקבוצות וואטסאפ שבהן הייתה חברה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי יחד עם עורכי דינה.

המשטרה הודיעה כי בכוונתה לוותר על הבקשה ולגנוז את החומר.

עורכי הדין ז'ק חן ודורי קלגסבלד, שמייצגים את תומר ירושלמי, ועו"ד נתי שמחוני ודרור איישן שמייצגים את מתן סולומש, לשעבר התובע הצבאי הראש מטעם הסנגוריה הצבאית, התנגדו לכך בטענה שמדובר בשיחות שחוסות תחת חיסיון עורך דינו לקוח ולכן אין למשטרה זכות חוקית לעיין בהם.

המשטרה הצהירה כי היא לא מתנגדת לטענת החיסיון עו"ד לקוח בנייד של הפצ"רית ושל סולומש. מנגד היא עדיין דורשת לעיין בדפדפות שנמצאו בביתה של הפצ"רית.

שופטת בית המשפט השלום שלי קוטין קיבלה את ההסכמות וקבעה שיושמדו התכתובות ותחליט בהמשך בעניין הדפדפות.