רשת החדשות אל ג'זירה בשפה האנגלית, דיווחה היום (חמישי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לאיראן שאין בכוונתו לתקוף וביקש מטהראן לגלות איפוק. על פי הדיווח, את הדברים מסר שגריר איראן בפקיסטן.

לדברי השגריר האיראני, המידע נמסר בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר שעון פקיסטן ביום רביעי.

המידע הצביע על כך שהנשיא טראמפ אינו מעוניין במלחמה, וכי הוא ביקש מאיראן שלא לתקוף אינטרסים אמריקניים באזור. השגריר ציין גם כי קבוצות חמושות ביצעו מעשי הרג באיראן ובמקביל תקפו מסגדים.

מוקדם יותר היום שיתף הנשיא טראמפ פרסום של "פוקס ניוז", לפיו ערפאן סולטאני, המפגין האיראני שנעצר בשבוע שעבר במחאות באיראן, לא יישפט למוות לאחר אזהרותיו של הנשיא. טראמפ הוסיף וכתב - "אלה חדשות טובות. אני מקווה שימשיכו כך".