אחרי הסערה החזקה שעברה עלינו בימים האחרונים, עם כמויות גשם חריגות ורוחות סוערות שהגיעו למעל 100 קמ"ש, מזג האוויר עובר לשלב חדש. הימים הקרובים יהיו קרירים מהרגיל, עם עננות נמוכה שתכסה את השמיים. מה צפוי לנו בהמשך השבוע?

היום, יום חמישי, עדיין מעונן חלקית ומתוכנן טפטוף מקומי קל בעיקר באזור החוף והשפלה. הטמפרטורות יעלו מעט והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. בירושלים צפויים 11 מעלות, בחוף המרכזי והשפלה 16 מעלות, בצפת 9 מעלות ובאילת 19 מעלות. מצב הים עדיין לא רגוע לחלוטין, עם גלים בגובה 80-180 ס"מ והים מסוכן לרחצה.

ביום שישי, מזג האוויר ימשיך להיות מעונן חלקית עם טפטופים אפשריים במישור החוף בשעות הבוקר. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר ויהיו רגילות לעונה. זו תהיה הפוגה יחסית לפני המערכת החורפית הבאה שמתקרבת.

השינוי המשמעותי יגיע בשבת. במהלך שעות הבוקר יתחילו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים והערב, הגשמים צפויים להתחזק ולהתפשט גם למרכז הארץ, וילווו בסופות רעמים בודדות. בשעות הערב, הגשמים אמורים להגיע גם לצפון הנגב. הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה, אך התחושה תהיה קרירה יותר בגלל הגשם והעננות.

ביום ראשון, המערכת החורפית תהיה במלוא עוצמתה. גשם צפוי לרדת לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, וילווה בסופות רעמים יחידות. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני הצפות מקומיות אפשריות לאורך מישור החוף, במיוחד במישור החוף הדרומי. בנוסף, צפויים שטפונות בנחלי מדבר יהודה ואזור ים המלח. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, והתחושה תהיה חורפית ממש. בחרמון צפויה ירידת שלג משמעותית.

גם בימים שני ושלישי, מזג האוויר ימשיך להיות קר מהרגיל עם גשמים מקומיים צפויים. המערכת החורפית תמשיך להשפיע על האזור, אם כי עוצמתה עשויה להיחלש בהדרגה.