נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שקל בשנת 2018 לרכוש את גרינלנד - האי העצום שבשליטת ממלכת דנמרק.

כעת מדווח העיתון הבריטי "גרדיאן" כי מי שעמד מאחורי הרעיון הוא לא אחר מאשר המיליארדר היהודי רונלד לאודר, איש עסקים ותורם ותיק למפלגה הרפובליקנית.

לפי הדיווח, היועץ לביטחון לאומי לשעבר, ג'ון בולטון, סיפר כי טראמפ קרא לו לחדר הסגלגל והודיע: "איש עסקים בולט הציע לארה"ב לקנות את גרינלנד". בהמשך, טוען בולטון, התברר כי מדובר בלאודר - חברו הקרוב של טראמפ מזה שישה עשורים.

לדברי ה"גרדיאן", לאחר הצגת היוזמה בפני הנשיא, החל לאודר לרכוש אחזקות עסקיות שונות בגרינלנד, צעד שהגביר את מחויבותו לקידום הרעיון. כבר ב-2016 תרם לאודר לוועדת גיוס הכספים של טראמפ, ובהמשך הצהיר כי "אני מסייע לטראמפ בכמה מהאתגרים הדיפלומטיים המורכבים ביותר שניתן להעלות על הדעת".

בשנה שעברה, שב לאודר והתייחס לנושא בטור שפרסם ב"ניו יורק פוסט", וכתב: "הרעיון של טראמפ לגבי גרינלנד מעולם לא היה אבסורדי - הוא היה אסטרטגי". לדבריו, "מתחת לקרח ולסלעים של גרינלנד נמצא אוצר בלום של יסודות אדמה נדירים, החיוניים לבינה מלאכותית, נשק מתקדם וטכנולוגיה מודרנית".

עוד הוסיף כי "ככל שהקרח נסוג, נתיבים ימיים חדשים צצים, המעצבים מחדש את הסחר והביטחון העולמיים. גרינלנד נמצאת במוקד התחרות בין המעצמות הגדולות. ארה"ב צריכה לחפש שותפות אסטרטגית עם גרינלנד. עבדתי בשיתוף פעולה הדוק עם מנהיגי העסקים והממשל של גרינלנד במשך שנים כדי לפתח השקעות אסטרטגיות שם".