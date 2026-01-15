שופטת בית המשפט העליון רות רונן פוסלת את עצמה מלדון בעתירה נגד סגירת גל"צ לאור קשרי חברות עם יעל דן - אחת העותרות.

במקביל, השופטת דפנה ברק-ארז פרסמה גילוי נאות "אציין למען ניקיון הדעת - הרבה מעבר לסטנדרט הנדרש לגילוי נאות, ולא כל שכן לכללי המניעות - כי לפני למעלה משני עשורים, בשנת 2003, בעת שכיהנתי כפרופסור באוניברסיטת תל אביב ושנים לפני מינויי כשופטת בשנת 2012, העברתי סדרת הרצאות במסגרת פרויקט האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. הדבר נעשה באופן חד פעמי ומבלי שהועסקתי בתחנה".

בקיץ האחרון העיר נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לשופטת בית המשפט העליון רות רונן, על כך שנשאה דברים בכנס שנערך לכבוד הפרופסור דוד אנוך שהתבטא נגד המלחמה. לדברי קולה, על רונן לא היה לשאת דברים, "מוטב היה שבעת מלחמה השופטת לא תישא דברים בכנס לכבוד מי שמאשים את צה"ל בפשעי מלחמה".

התלונה הוגשה על ידי שי גליק, נשיא ארגון הימין "בצלמו", שהבהיר כי קודם לכן פנה לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בניסיון למנוע את השתתפות השופטת, אך לא נענה. בתלונתו כתב גליק כי פרופ' אנוך הוא דמות ציבורית המזוהה עם תמיכה בסרבנות שירות בצה"ל "והשמעת האשמות חמורות ומשוללות בסיס נגד חיילי צהל והאשמתם בפשעי מלחמה".