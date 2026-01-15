בית המשפט השלום בראשון לציון קיבל היום (חמישי) את ערעורם של צחי ברוורמן ועומר מנצור וביטל את הרחקתם מלשכת ראש הממשלה. על ההחלטה יש עיכוב ביצוע של 72 שעות.

בהחלטתו כתב מזרחי: "אין הצדקה ראייתית, או עניינית, מידתית ותכליתית לקבל את הבקשות כפי שהן ולהאריך את תנאי השחרור של כל המשיבים בדבר אי יצירת קשר ואיסור עיסוק, למעט הערבויות".

"בחנתי בקפידה את גרסת אליעזר פלדשטיין בחקירה. עיון בה מלמד, כי תילי התילים הראייתיים שביקשה המבקשת לצבור, כראיות מחזקות בדבר עצם קיום הפגישה, הם גמלים פורחים באוויר". עוד כתב: "עיון ברצף הגרסאות של אליעזר פלדשטיין מלמד כי מדובר בעד שהתנהלותו בחקירה היא בגדר 'משענת קנה רצוץ'".

בנוגע לפרשת הבילד, כתב השופט מזרחי כי גרסתו של פלדשטיין בדבר מעורבות אוריך בהדלפת המסמך הסודי אינה אמינה - וכי המשטרה ביצעה מחדל חקירתי שלא שאלה על כך את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעדותו.

השופט מזרחי הדגיש כי המשטרה ביצעה מחדל חקירתי על כך שלא גבתה גרסה מראש הממשלה בנוגע לטענות פדשטיין בפרשת הבילד. "הוסף לכך את המחדל החקירתי באי-גביית אמרתו של ראש הממשלה כדי לברר האם התקיימה פגישה פיזית מסוימת שאליעזר פלדשטיין טען שהתקיימה, וכדי לברר את מידת מודעותו של ראש הממשלה לפרסום הידיעה", סיכם.

בהחלטתו להסכם עד המדינה שניסה להשיג אלי פלדשטיין כתב "מטבע הדברים, איני יכול לפרט, אך אני מציע לכל ערכאה שיפוטית שתידרש לנושא לבחון אותו בטרם החלטה, משום שכל קורא תצילנה אוזניו".

ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, נחקר באזהרה בלהב 433 ביום ראשון, בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בחקירה שנמשכה כ-12 שעות. בסוף החקירה הורחק ברוורמן מהלשכה ל-15 יום.

במהלך החקירה עומת ברוורמן עם אלי פלדשטיין, שהשמיע טענות נגדו בריאיון בכאן 11. ברוורמן לא נעצר בתום החקירה מאחר שלא קיימת עילת מעצר בעבירה שבה נחשד. גם דובר ראש הממשלה עומר מנצור, שנכח במקום בזמן "הפגישה הלילית" בין פלדשטיין לברוורמן, מסר עדות בלהב 433.