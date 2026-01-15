בית משפט השלום בתל אביב דחה את תביעת הדיבה שהגישה תחנת הרדיו רדיו גלי ישראל נגד פרשן חדשות 12, עמית סגל.

ההליך עסק בפרסומים שבהם טען סגל כי בתחנה התנהל מסע הסתה נגד עיתונאי חדשות 12 וקשת, בסמיכות לאירוע השלכת בקבוק תבערה לעבר ביתו של דודי ורטהיים, מבעלי קשת.

במקביל, נמשכים הליכים משפטיים אחרים שמנהלת חדשות 12 נגד גורמים נוספים, בהם ינון מגל ונטלי דדון.

סגל מצדו הדגיש כי לא ייחס לגלי ישראל, לבעליה או לשדרן אבי רצון אחריות פלילית למעשה, אלא התייחס למסע הסתה פומבי בלבד.

אחרי השלכת הבקת"ב כתב סגל, "אין לי מושג מי השליך בקבוק תבערה לעבר ביתו של דוד ורטהיים. אני כן יודע שבמשך חודשים מתנהל נגדו ונגד רוב כתבי ערוץ 12 מסע הסתה מופרע בתכניתו של אבי רצון בגלי ישראל".

סגל ציין כי "רצון קורא להם 'הנוחבות של ורטהיים', מתפלל מדי בוקר שילדיו ואשתו יועברו לעזה לידי חמאס, מכנה את התכנית שלי 'גבלסייה' ועוד כיוצא בזה. האחריות מוטלת על מנהליו צביקה שלום ועדנה מאור שמאפשרים מדי בוקר את ההסתה המופרעת הזו עבור בצע כסף".