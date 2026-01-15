הקמתו של כביש 45, עורק תחבורתי אסטרטגי שיחבר בין מזרח בנימין לכביש 443, יוצאת לדרך.

העבודות בשטח צפויות להתחיל כבר בשבועות הקרובים, לאחר שהפרויקט קיבל היתר בנייה וצו תחילת עבודה רשמי.

הכביש החדש, שתוקצב בכ-400 מיליון ש"ח, נחשב לאחד מפרויקטי התשתית המרכזיים בבנימין. הוא צפוי לקצר את זמן הנסיעה משער בנימין למרכז הארץ לכ-15 דקות בלבד, להפחית עומסי תנועה ולשפר את הנגישות והבטיחות באזור.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה, "כביש 45 הוא עוד הוכחה לכך שהמדיניות שלנו ברורה, מחברים את יהודה ושומרון למרכז הארץ במעשים ולא בסיסמאות. ריבונות דה פקטו בשטח. זהו כביש אסטרטגי שיקצר דרמטית את זמני הנסיעה, יקל על העומסים וישפר את איכות החיים של עשרות אלפי אזרחים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף, "כביש 45 הוא עורק אסטרטגי שמחבר את בנימין ללב מדינת ישראל, ביטחונית, לאומית ואזרחית. זו לא רק השקעה בתשתיות, אלא מימוש חזון של חיבור וצמיחה. אנחנו הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומעלימים אותו מהמפה".

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ציין: "זהו פרויקט תשתיתי משמעותי שמחבר את בנימין למרכז הארץ ומהווה חלק מתפיסה כוללת של פיתוח וחיזוק ההתיישבות. תנופת הכבישים שאנו מובילים נועדה לתת מענה לצרכים של היום ולהיערך לצמיחה של מחר. מעבר לכך, שדרוג הכבישים והתשתיות ממשיכים לבסס את אחיזתנו בשטח ולחזק את הריבונות בפועל".

הפרויקט מתווסף לשורת מיזמי תחבורה נרחבים בבנימין, ביניהם שיקוע קלנדיה, עבודות על כבישים 60 ו-437, והתקנת תאורה בכביש 465 - ציר שחצה את האזור ללא תאורה במשך שנים.