יהודה יפרח, זמר שהתמודד בתכנית "הכוכב הבא", סיפר בריאיון לערוץ 7 כי נכנס לתכנית כדי להביא שלושה דברים: את עצמו, את ציבור העובדים הפיזיים, ואת הערך הרוחני - כדי "לקדש שם שמיים".

יפרח עורר דיון ציבורי כשבחר להופיע עם ציצית בחוץ וללא כיפה. לדבריו, מדובר בתהליך אישי: "זה שלב". הוא תיאר חזרה הדרגתית לעולם האמונה, והסביר כי הציצית "מקשרת אותי לעם היהודי" ומהווה עבורו חיזוק אישי ויומיומי.

עוד הוסיף כי השיח שהתפתח סביב הופעתו חרג מגבולות התכנית, כשפנו אליו צעירים רבים. הוא רואה בכך חלק מתנועה רחבה של חיפוש זהות: "הדור הזה מחפש את הדרך שלו".

יפרח סיפר כי בחר לשיר את "היום קמתי שמח" עוד לפני חזרת החטופים, אך כשזה קרה - "השיר קיבל משמעות מאוד חזקה". הוא הסביר כי השיר מבטא את הרצון "לקום מתוך השבר".

השיחה עם השופטים על ציצית ואמונה קשת 12

על רגע קבלת ההצבעות סיפר כי לא הבחין בהן תוך כדי הביצוע, אבל בדיעבד הופתע לטובה מהתגובה המהירה של אסף אמדורסקי: "הבנתי שהוא התחבר".

יפרח אמנם קיבל 92%, אך לא עבר לשלב הבא. לדבריו, קיבל את זה באמונה: "אמרתי לאלוקים תודה על ההזדמנות". הוא ממשיך כיום לשלב בין עבודתו כשיפוצניק לבין פעילותו המוזיקלית, כולל הופעות.

במהלך הריאיון התייחס גם לצורך בהעלאת קרנו של ציבור העובדים הפיזיים. לדבריו, מדובר באנשים שלא תמיד מקבלים את ההערכה הראויה, על אף חשיבות תפקידם.

בהמשך סיפר כי הוא צפוי להוציא שני שירים חדשים בקרוב, כולם מקוריים, שחלקם יעסקו גם בתהליך ההתקרבות שלו לדת. את דרכו המוזיקלית הוא מגדיר ככזו שמשלבת בין נשמה, אמונה וחיים יומיומיים.