יום אחרי הסערה שגרמה הגרלת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורסל, בהפועל ירושלים הודיעו כי קיבלו את החלטת איגוד הכדורסל וכי הם יעלו לשחק על אף טענותיהם ודרישתם לקיים הגרלה חוזרת.

כזכור, אמש נערכה בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב, הגרלת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורסל בנוכחות 8 הקבוצות שסיימו את הסיבוב הראשון בליגת העל במקומות 1-8 והעפילו אוטומטית לשלב רבע הגמר של המפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי.

לאחר הגרלת המשחקים, בה הוגרלה בין היתר הפועל ירושלים לשחק מול הפועל תל אביב, הוגרלו זהות הקבוצה המארחת בכל אחד מארבעת משחקי רבע הגמר.

שיטת ההגרלה על זהות הקבוצה המארחת היא שיצרה פגם בהליך ההגרלה, כאשר היו קבוצות שביקשו לקיים הגרלה חוזרת ואילו הפועל ת"א הגדילה לעשות וטענה כי גם על זהות הקבוצות שתפגשנה ראש בראש על הכרטיס לחצי הגמר, צריך לעשות הגרלה חוזרת.

לאחר שעות ארוכות הודיע איגוד הכדורסל כי בהליך כולו לא נפל פגם מבחינה תקנונית ולכן הן ההגרלה על זהות הקבוצות והן ההגרלה על זהות הקבוצה המארחת בכל אחד מהמשחקים, נותרת בעינה.

בהפועל ירושלים שהובילו את הבקשה לקיים הגרלה חוזרת על זהות הקבוצה המארחת, הודיעו היום (חמישי) כי הם מקבלים את ההכרעה וההחלטה של איגוד הכדורסל ולא יחרימו את קיום המשחק מול הפועל ת"א באולמם הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים שבתל אביבי.

"הנהלת המועדון קיבלה באכזבה גדולה את החלטת האיגוד שלא לקיים הגרלה חוזרת בנושא הביתיות במשחקי רבע גמר גביע המדינה", נכתב בהודעת הפועל ירושלים.

"נפל פגם של ממש בהגרלה ובשוויוניות שלה, גם אם משפטית תקנון האיגוד מאפשר זאת. דעתנו נשארה זהה לגבי הצורך בהגרלה חוזרת אך למרות זאת אנו נכבד את החלטת האיגוד ונתייצב למשחק ביד אליהו. אנחנו יודעים שעם הדחיפה והשירה שלכם הכל אפשרי כפי שהוכחנו בעבר", כתבו האדומים מהבירה לאוהדיהם.