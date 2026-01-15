שלושה קטינים תושבי אלעד נעצרו בחשד לניסיון גניבת טלפונים סלולריים וקופות צדקה מבית כנסת.

המעצר בוצע במהלך פעילות אכיפה מתוכננת של שוטרים מתחנת ראש העין, בשיתוף יחידת השיטור העירוני של אלעד שהתקיימה בשעות הלילה המאוחרות של יום שלישי האחרון.

השוטרים תפסו את השלושה בעת שהותם בבית הכנסת, לצד כלי פריצה שהביאו עמם והפריטים שניסו לגנוב.

החשודים נחקרו בתחנה, ולאחר בחינת החומר הראייתי הועברו לשימוע בבית המשפט. השופט החליט לשחרר אותם למעצר בית מלא בפיקוח. בימים הקרובים צפויה יחידת התביעות המשטרתית להגיש נגדם כתב אישום.

במשטרת ישראל הדגישו כי הגורמים הביטחוניים ממשיכים במאבק נחוש נגד עברייני רכוש המסכנים את ביטחון האזרחים, ויפעלו למיצוי הדין מול מפרי החוק לשם שמירה על ביטחון הציבור.