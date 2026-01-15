עולים על מדים. את משחקה הקרוב מול בית"ר ירושלים שיתקיים באצטדיונה הביתי, אצטדיון המושבה שבפתח תקווה, תקדיש העולה החדשה הפועל פתח תקוה לעסקים שנפגעו במלחמת 'התקומה'.

יהיה זה מהלך ערכי וקהילתי שיוקדש לעסקים שנפגעו בעקבות המלחמה, כאשר שחקני הקבוצה יעלו למשחק מול האורחים מירושלים עם מדים מיוחדים עליהם יופיעו חמישה לוגואים של העסקים שנפגעו בעקבות המלחמה.

מדובר בפרי שיתוף פעולה בין המועדון הפתח תקוואי לנותני החסות שלהם, כשאלה למעשה העניקו את המקום על חולצות השחקנים, לאותם העסקים ובעלי העסקים שנפגעו בעקבות המלחמה. המטרה היא מלבד העלאת המודעות למחיר המלחמה, גם להביא לסייע לעסקים לשקם את עצמם, לבנות מחדש ולהמשיך קדימה.

בין העסקים שיזכו לחשיפה הגדולה יהיה 'Beauty Factory' של אוהד הקבוצה, ליאור באום.

בחודש יוני האחרון ספג העסק של ליאור באום, אוהד הפועל פתח תקוה, פגיעה ישירה, לאחר שטיל איראני נפל במרחק מטרים בודדים מהחנות שלו ברחוב אלנבי בתל אביב. הפגיעה גרמה לנזק כבד: חלונות הראווה והדלת התנפצו, מוצרים נהרסו והתקרה קרסה. לאחר חודשים של שיקום, ובזכות תמיכה רחבה מהקהילה, הלקוחות והמשפחה - חזר העסק לפעילות מלאה.

גם 'LOOM Marketing' של אלחי אביטן, קמב"צ חפ"ק מג"ד 9 בחטיבת גבעתי, שביצע כ-350 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה יזכה לחשיפה הגדולה וכמוהו גם מותג האופנה 'BREEZE' של עמית קורני, מילואמניק בן 27 שביצע למעלה מ-400 ימי מילואים כמפק"צ ביחידת יהל"ם של ההנדסה.

עסק של מילואמניק נוסף שיזכה לחשיפה הגדולה הוא 'Epic Hour' של ניב יהודאי בן ה-36 המשרת בחפ"ק מג"ד חטיבה 3, אלכסנדרוני.

גם העסק של נורית אברהם, לוחמת ביחידה לאיסוף ופינוי שלל "פרח קטפתי מנורית" יזכה לחשיפה ולכבוד הגדול.

טים פלוטקין, מנכ"ל הפועל פתח תקוה, אמר על המיזם המיוחד כי "כמועדון שמחובר לקהילה שלו, היה לנו ברור שאנחנו חייבים לתת במה אמיתית לאנשים שנשאו על הגב את ביטחון המדינה - ושילמו על כך מחיר אישי ועסקי. המהלך שאנחנו עושים הוא אמירה ערכית של סולידריות, תודה וחיזוק.

המהלך משתלב עם מיזם "שיווק במיל'", שהוקם על ידי שוש אליאב סבאן - מנהלת שיווק ואשת מילואימניקית - במטרה להעניק מעטפת שיווקית מלאה לעסקים של אנשי ונשות מילואים. עד כה ליוו במסגרת המיזם מעל 130 עסקים, בסיוע רשת של יותר מ-160 מתנדבים מתחומי הדיגיטל, הקריאייטיב והאסטרטגיה.

"המיזם בעיניי הוא שליחות", אומרת שוש אליאב סבאן. "יזמתי אותו מתוך צורך נקודתי, וגיליתי קהילה אדירה של אנשי מקצוע שמוכנים לתת מעצמם. בכל יום אנחנו רואים איך תמיכה שיווקית יכולה להציל עסק - וזה מרגש מחדש בכל פעם".