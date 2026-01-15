לא כל יום משבח חבר כנסת מן הצד האחד של המפה הפוליטית את מי שנמצא בצד השני. אך זה בדיוק מה שקרה השבוע בוועדת חוץ וביטחון, בעת דיון בסוגיית גיוס החרדים.

חבר הכנסת, סא"ל משה קינלי טור פז מ"יש עתיד", הקריא מכתב שבחים על פעיל הימין סא"ל מאיר אינדור, יו"ר נפגעי הטרור "אלמגור" ומוותיקי גוש אמונים. אינדור משתתף כמעט בקביעות בישיבות הוועדה, בניסיון לצמצם את העימות בין הצדדים באמצעות הצעת פשרה: "לא לגעת בלומדים, כן לגייס את החרדים שאינם לומדים".

בעימות שהתקיים בישיבה לפני כשבועיים גברו ההפרעות של חברי כנסת ופעילים מהשמאל לדבריו של אינדור. ההפרעות נמשכו גם כאשר סיפר על שירותו הצבאי ועל התנדבותו למיטב היחידות, מה שלא מנע מהם לנסות וללגלג עליו באופן אישי.

גם כאשר אינדור סיפר על היתקלות בסיירת רימון ברצועה, וכשהזכיר את שירותו בסיירת מטכ"ל בחלק ממלחמת יום הכיפורים, החלו כמה מחברי הכנסת מהשמאל ותומכיהם באולם בהפרעות לגלגניות.

בעקבות האירוע, ששודר בערוץ הכנסת, כתב אחד הלוחמים בסיירת מטכ"ל, סא"ל מיכה בלוך, מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון. סא"ל ח"כ טור פז מהאופוזיציה, שקרא את מכתבו של בלוך, הציע להקריא אותו בפני חברי הוועדה, למרות ואולי בגלל ההשקפות השונות, או כסוג של התנצלות על התנהגות חבריו למפלגה.

וכך, לפני שהועברה רשות הדיבור לאינדור, הקריא ח"כ סא"ל טור פז מ"יש עתיד" את סיפורו הקרבי של סא"ל אינדור מן הימין. אחוות לוחמים? אחווה. אחוות יהודים.

הכותב הוא לוחם בסיירת מטכ"ל לשעבר