הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר הערב (חמישי) בגדוד חץ של מערך ההגנה האווירית, בליווי מפקד המערך, תת-אלוף ק', ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור השתתף הרמטכ"ל בתרגיל שעסק בתרחיש של מתקפת טילים על מדינת ישראל, ובחן מקרוב את כשירות מפקדי הסוללות והמענה המבצעי הנדרש.

הרמטכ"ל שוחח עם הלוחמים והמפקדים, והדגיש את חשיבות השמירה על מוכנות גבוהה ומיידית לכל תרחיש: "צה"ל דרוך להגן על אזרחי המדינה ויפעל בעוצמה לסיכול איומים בכלל הזירות".

עוד הוסיף: "חשוב שכל אזרח בישראל יידע שצה"ל ערוך באופן קבוע להגן על המדינה. אנחנו מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב אחראית ושקולה".

"חיל האוויר, יחד עם שאר כוחות צה"ל, מהווה את חומת המגן לאזרחינו וערובה לביטחון שלנו", סיכם.