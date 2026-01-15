סא"ל רן, מפקד הכוח הקרקעי שחיסל את יחיא סינוואר, התראיין בפודקאסט של שלומי אדלר מבית All in, וחשף את פרטי הפעולה והתחושות האישיות סביב רגעי הזיהוי והחיסול של מנהיג חמאס בעזה.

"אני ער כל הלילה", סיפר רן, "ואני אומר לעצמי, אתה מדמיין. אל תנסה לחבר את הנקודות. אני מכנס את המ"פים, מראה להם את תמונת הרחפן של אתמול, ואומר: תגידו, למי זה דומה?".

לדבריו, לאחר שאיתרו את המבנה החשוד, עלה הכוח לבית, ביצע סריקה וזיהה את סינוואר: "אנחנו עומדים מעל הגופה, מחייכים אחד לשני, ואומרים: 'בואנה, זה סינוואר'. זו סגירת מעגל מטורפת".

הוא תיאר את התחושות, "זה האדריכל, זה החלאה, זה הארכי-מחבל הזה, זה מי שגרם לי כמג"ד לאבד כל כך הרבה לוחמים, לצה"ל, חטף, ועשה זוועות קשות על העם שלנו. זה הוא".

סא"ל רן הדגיש כי המבצע לא התבצע באמצעות שייטת או חיל האוויר, אלא בידי לוחמי חיר וטנקיסטים שפעלו מהקרקע: "ומי שהרג אותו זה לא פצצת חיל האוויר ולא מבצע מיוחד ולא שייטת 13, לא, זה חירניקים, זה טנקיסטים, זה הלוחמים שיום יום שעה שעה במהלך המלחמה הזאת עבדו הכי קשה והנה הצלחנו".