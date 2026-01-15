היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שיגרה הערב (חמישי) מכתב חריף לשר המשפטים יריב לוין, בו קובעת כי החלטתו להגיש קובלנה משמעתית נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אינה חוקית ואינה עומדת באמות מידה משפטיות.

במכתב קובעת היועצת כי מדובר בהחלטה חסרת בסיס עובדתי ומשפטי, אשר התקבלה שלא בהתאם לכללים המחייבים.

הרקע למכתב הוא הכרזת השר לוין על כוונתו להגיש קובלנה משמעתית נגד השופט עמית - מהלך חריג ביותר ביחסי הרשויות.

לדבריה, כבר בינואר 2025 הובהר לשר כי הניסיון למנות את עו"ד אשר אוחיון כקובל מטעמו נעשה בהליך חפוז וללא תשתית מספקת.

בהרב-מיארה מדגישה כי הדברים נכונים אף ביתר שאת לאחר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים, שקבע כי אין כל עילה משמעתית בעניינו של השופט עמית, וכי הצגתו כ"עבריין בנייה" גרמה לו עוול.

הנציב ציין כי מדובר בחריגת בנייה ישנה שטופלה באופן מיידי, עוד בטרם החל השופט להתגורר בנכס, והבהיר כי לא נמצאה כל הצדקה להגשת כתב אישום. גם חשש לעבירת משמעת לא נמצא, ועל כן לא הומלץ להגיש קובלנה.

היועצת הדגישה במכתבה כי סמכותו של שר המשפטים להגיש קובלנה משמעתית היא סמכות חריגה שדורשת זהירות מיוחדת, "מטעם זה גוברת החשיבות כי סמכות מינהלית רגישה תופעל על-ידי השר אך ורק בהליך סדור ותקין, על בסיס תשתית ראייתית מוצקה וברורה, המצדיקה את השימוש החריג בסמכות, ולפי אמות מידה שוויוניות ואחידות, גם בשים לב למקרי העבר שבהם הופעלה סמכות זו".

היא ציינה כי כל מקרה קודם שבו הופעלה סמכות זו נעשה בליווי היועץ המשפטי לממשלה - מה שלא התקיים הפעם. בהתאם לכך, קובעת היועצת המשפטית כי פעולתו של לוין אינה עומדת באמות המידה הדרושות וכי היא "חסרת תוקף משפטי".

מלשכת שר המשפטים נמסר בתגובה כי השר יריב לוין דוחה על הסף את מכתב היועצת המשפטית.

בהודעה נטען כי "המכתב הוא גילוי חמור וקיצוני של פעולה בניגוד עניינים, בשיטת 'שמור לי ואשמור לך'. בהרב מיארה סגרה לשופט עמית את התלונות בעניין עבירות הבניה ללא כל בדיקה, ועכשיו היא מנסה לסכל את הגשת הקובלנה המשמעתית נגדו. זאת בתמורה לכך שהשופט עמית נתן פסק דין שמבטל את הדחתה, ופסל מינוי מלווה לחקירת הפצ"רית, כדי למנוע את חקר האמת ביחס לחלקה של עו"ד בהרב מיארה בפרשה".

לוין תקף: "זהו שיא חדש ומחפיר אפילו בסטנדרטים הפסולים של עו"ד בהרב מיארה. נמשיך לפעול למיצוי הליכי הקובלנה המשמעתית בעניינו של השופט עמית, לנוכח קביעותיו החמורות של נציב תלונות הציבור על שופטים".