במהלך פעילות מבצעית, חיילים מחטיבת הגולן לקחו עדר המונה כ-250 עיזים משטח סוריה והעבירו אותו למספר חוות גידול ביהודה ושומרון.

על פי הדיווח בחדשות 12, לפני כשבועיים הזמינו החיילים משאיות משא, שבאמצעותן הועבר העדר לכמה אתרי גידול ביהודה ושומרון.

לפנות בוקר זיהה חקלאי שעבר באזור עשרות עיזים על כביש ראשי, ודיווח על כך לצה"ל.

בעקבות המקרה, מפקד הצוות המעורב הודח מתפקידו, ומפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית. בנוסף, הצוות כולו הושעה מפעילות מבצעית לתקופה ממושכת.

במצ"ח נמשכת חקירת האירוע. במקביל, במשרד החקלאות פועלים לאיתור העדר, שכן מדובר בעיזים שאינן מחוסנות ואינן מסומנות, דבר המעורר חשש בריאותי.