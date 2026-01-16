הזירה סמוך לכפר טרומן תיעוד מבצעי מד"א

צוותי הצלה פעלו הלילה (שישי) בשלוש תאונות דרכים קשות שהתרחשו ברחבי הארץ, בהן נהרג צעיר בן 23 ונפצעו עשרות נוסעים בדרגות חומרה שונות.

בשעה 02:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 453, סמוך לכפר טרומן.

חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בצעיר בן 23 שנפצע באורח אנוש, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. שלושה פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים שמיר-אסף הרופא ושיבא תל השומר.

לדברי חובשי מד"א רונלד קייקוב, נבו כהנא ואבי ריימונד, "אחד הרכבים היה הפוך על גגו ומרוסק ובתוכו נלכדו 2 אנשים, בניהם צעיר מחוסר הכרה. תוך כדי שביצענו יחד עם לוחמי האש פעולות חילוץ, הענקנו לפצוע טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה ממושכות באחד הפצועים, צעיר בן 23 עם חבלה קשה בראשו, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו בשטח".

כשעה לאחר מכן דווח על משאית שהתהפכה בכביש 75 סמוך למגדל העמק. צוותי הצלה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק שני פצועים במצב קשה - גבר כבן 30 בהכרה מעורפלת וגבר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ומונשם.

פרמדיקית מד"א צליל ביטון, יחד עם החובשים פארוק אבו עישה וסלימאן נגם, סיפרו כי "המשאית הייתה הפוכה ומרוסקת לחלוטין עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכה נלכדו 2 גברים כאשר אחד מהם מחוסר הכרה והשני בהכרה מעורפלת. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".

בשעה 04:05 אירעה תאונה נוספת - הפעם בכביש 6 סמוך לקריית גת, שם התהפך אוטובוס. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי במקום ל-27 פצועים במצב קל, שלא נזקקו לפינוי לבית החולים.