כתב אישום יוגש הבוקר (שישי) נגד ראניה דנדן, תושבת קריית מוצקין בת 51, אשר תואשם בפעילות למען חמאס ובהפצת מידע שקרי ותעמולתי ברשתות החברתיות.

דנדן נעצרה לפני מספר שבועות על ידי שירות הביטחון הכללי. מחקירתה עלה כי לאורך תקופה היא פעלה במכוון להפצת תעמולה של ארגון הטרור חמאס, כשהיא מונעת ממניעים אידיאולוגיים. בשב"כ הגדירו את פעילותה כחלק ממהלך רחב שתכליתו זריעת פחד בציבור הישראלי.

בהודעת שב"כ נמסר כי דנדן "פעלה עבור חמאס כחלק מרצונה לתמוך בהתנגדות כלפי מדינת ישראל על רקע המלחמה המתנהלת, ובכך להשתתף בסיוע לקידום מטרות הארגון".

עוד עלה מהחקירה כי דנדן סייעה לפרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם, במטרה להפיץ מידע שקרי ומעוות שנועד לערער את תחושת הביטחון בישראל.

"ראניה דנדן הפיצה תכנים שנועדו לזרוע פחד בחברה הישראלית, תוך שיתוף פעולה אידיאולוגי עם גורמים עוינים", נכתב בהודעה.

בשב"כ הדגישו כי ימשיכו לנקוט יד קשה מול מקרים דומים: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות טרור, וינקטו בכלל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מסוג זה המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".