הרב ירמי סטביסקי, חבר בפורום "משפחות למען גיוס", שוחח עם מנדי גרוזמן בכאן מורשת על חשיבות השירות הצבאי והשתתפות החרדים במילואים.

הרב, שאיבד רבים מתלמידיו במהלך המלחמה, הדגיש את המשמעות האישית של הנושא: "גם יש לי נגיעה אישית בדם, תלמידיי במילואים וגם חתני, רס"ל (במיל') ינון פליישמן ז"ל, נהרג בלבנון".

לדבריו, הקריאה לשוויון בנטל איננה נובעת רק מהיגיון אזרחי או פוליטי, אלא מבסיס תורני עמוק: "הקריאה שלנו היא לא רק בשם ערך השוויון, אלא בשם התורה." הרב סטביסקי מדגיש כי אין מדובר בעמדה פוליטית: "בחבורה של ההורים המעורבים בנושא יש מכל הקצוות הפוליטיים. מבחינתנו, העניין הוא לחלוטין לא פוליטי - זו שאלה עמוקה על היהדות והמוסר".

עוד טען כי קיימת חוסר הבנה בסיסית בציבור החרדי ביחס למציאות הביטחונית ולחובת ההתגייסות: "כאשר עם ישראל בצרה ויש מצווה להציל נפש, האם התורה שלנו היא לשבת בחוסר אכפתיות?" לדבריו, היעדר שותפות מלאה של החברה החרדית מהווה סכנה: "זו סכנה עצומה לכוחות המילואים ולתשתית המוסרית של מדינת ישראל".

הרב סטביסקי התייחס גם להיבטים החוקיים והפוליטיים של סוגיית הגיוס: "הטרמינולוגיה של החוק לא ברורה, נותנת זכות וטו לרבנים החרדים ומונעת פעולה אמיתית. זה יוצר מצב שבו חלק יתגייסו וחלק לא - וזה פוגע בביטחון ובמורל של המדינה." עם זאת, הוא הבהיר כי עמדתו אינה נוקשה אלא מבוססת על פרגמטיות ומוסר: "אני לא מוכן להיות במשחק שבו פטור סקטוריאלי מונע מהציבור הצעיר לממש את חובתו כלפי עמו ומדינתו. יש לתת כבוד לרצון הצעירים להתגייס ולהגן".

העצרת נערכה בהנחיית עמיחי אתאלי והשתתפו בה גם הרב בני קלמנזון, חגי לובר ואחרים.