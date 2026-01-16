היוצר והזמר עמיחי פלסר פרסם סינגל חדש בשם "תפילה לאל חיי", שעלה לשידור בכורה אמש (ה') בערוץ היוטיוב שלו. השיר מבוסס על פסוק מתהילים פרק מ"ב, ומציע חיבור עמוק בין תפילה ללחן מקורי.

השיר שוזר בין תיאורי אור וחסד לבין עומקי המסתורין של החיים, ומביע תקווה לאור גם ברגעים החשוכים ביותר. "רצופים בחסדים פשוטים וישרים, פשוטים ובהירים, שם ברור לכולם כי מופיע אלוקים גדולים, אבל בעומקים במסתרים, איפה שהרבה עוזבים, צליל נשמע ממעמקים, שירה עמוקה מעוררת ישנים", מתאר פלסר את עומק השיר.

לדבריו, "אותם אלו שמקשיבים מבינים כי חוט של חסד נמשך ממרומים מגלה לכולם כמה לעולם לעולם בחסדים ואף הרבה יותר מרובים דווקא במחשכים ואיך מעולם עד עולם לעולמי עולמים בחסדים אנו עטופים תפילה לאל חיי שבחסד עולם ירחם על בנים אהובים".

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד ערן קליין, ועמיחי פלסר לקח חלק בשירה, כתיבת הלחן ונגינה בדרבוקה. אל השיר הצטרפה מקהלה רחבה שכללה את צורי בר-און, שלמה כוכב, גילעד סולומון, איתם טוביאנה ודביר ניסים. הקליפ מסתיים בקריאה לשמחה: "יאללה שמחה קפצו גבוה, לחיים לחיים".