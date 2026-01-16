גופתו של משה לודמיר, תלמיד ישיבת באיאן במודיעין עילית, נמצאה היום (שישי) לאחר שנעדר מאז יום שלישי השבוע.

לודמיר, בן 16 ותושב ביתר עילית, נסחף בזרם בנחל מודיעים, הסמוך לישיבתו, בעת שירד לטבול יחד עם חבר נוסף. חברו שחולץ באותו יום דיווח על האירוע, וצוותי חילוץ פעלו באזור מאז לאיתורו.

לודמיר הצטרף לאחרונה לישיבת 'תפארת ישראל רוז'ין - באיאן' במודיעין עילית, והיה בתחילת שנתו הראשונה בישיבה.

סגן טפסר שלומי הרוש, מפקד מרחב בנימין בכבאות והצלה לישראל, מסר: "מדובר באירוע טראגי שבו צעיר קיפח את חייו. מדובר היה בחיפושים מורכבים ומאתגרים מכיוון שסחף רב נמצא בנחל ובמעברי המים הנמצאים מתחת לגשרים לאורכו של הנחל, וכן מזג האוויר הסוער שהיה בימי החיפוש הראשונים".

במשטרה ציינו כי החיפושים התנהלו ברציפות במשך ארבעה ימים, תוך שיתוף פעולה נרחב של כוחות הביטחון, יחידות חילוץ ומתנדבים.

מדוברות המשטרה נמסר: "בבוקרו של היום הרביעי לסריקות שנערכו בהובלת שוטרי מחוז ש"י, יחד עם גורמי חירום ביטחון והצלה רבים לצד מאות מתנדבים, אותרה גופתו של הצעיר הנעדר שנסחף בנחל מודיעים".

עוד ציינו כי במהלך החיפושים פעלו שוטרי מחוז ש"י יחד עם כלל היחידות המיוחדות של משטרת ישראל, כוחות צה"ל, יחידות החילוץ, מתנדבי זק"א, לוחמי האש ממחוז יו"ש, צוותי יחידת 'להבה' וגורמי הרשות המקומית מודיעין עילית.

"לצערנו, על אף המאמצים המשותפים לאיתורו, תוך מיצוי כלל היכולות והאמצעים הקיימים, אותרה לפני זמן קצר גופתו של הנעדר במהלך הסריקות", נמסר.