ראש מועצת שומרון יוסי דגן נועד לפגישה מדינית ארוכה עם חברת הקונגרס לשעבר מישל באקמן, מאנשי המפתח בתנועה האוונגליסטית ובמפלגה הרפובליקנית.

הפגישה התקיימה באחוזתו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, מאר-א-לאגו שבפלורידה.

המפגש התקיים על רקע נאומו של דגן בכנס המרכזי של JPR, בהשתתפות מאות מנהיגים אוונגליסטים, חברי קונגרס ובתי נבחרים מארה"ב, וכן נציגים פרלמנטריים ממדינות נוספות.

יוסי דגן ומישל באקמן במראלאגו אחוזת טראמפ מועצת שומרון

עם סיום הפגישה מסרו השניים הצהרה משותפת. באקמן אמרה כי היא פועלת לקידום הכרה אמריקאית בריבונות ישראל ביהודה ושומרון, והוסיפה כי ביקוריה באזור היו עבורה "חוויה משנה חיים". לדבריה, מדובר בלב המקראי של הארץ ובחגורת הביטחון של המערב כולו.

דגן מצידו הודה לבאקמן על תמיכתה והצהיר, "אנחנו כאן יחד בביתו של הנשיא דונלד טראמפ, המנהיג האמיתי של העולם החופשי. הימים הללו הם ימים היסטוריים, וזוהי פקודה מה' להביא את הצדק לעולם. הצדק מתחיל בריבונות על ארץ התנ"ך, על יהודה ושומרון. להכיר ביהודה ושומרון זה להכיר באלוהים. זוהי חגורת הביטחון של מדינת ישראל, וכיוון שכך - זוהי חגורת הביטחון של ארצות הברית ושל התרבות המערבית כולה. אלוהים הציב אתכם ככוח בארצות הברית, ואלוהים הציב אותנו בארץ התנ"ך ככוח לבנות את ארץ ישראל מחדש. עלינו להילחם יחד, ואם נעשה זאת - ננצח".

באקמן הוסיפה: "אני כל כך שמחה להיות כאן עם חברי הטוב מאוד, יוסי דגן. הוא אירח אותי כשנסעתי לבקר בשומרון וביהודה, וחוויתי שם חוויה משנה חיים לחלוטין. ארץ ישראל ניתנה כשטר קניין לפני אלפי שנים על ידי אלוהים עצמו. המקום הזה אינו עומד למקח וממכר. אני משתוקקת לראות את הריבונות, וזה עומד לקרות. הריבונות תוחל על השומרון ועל יהודה. אנחנו מתפללים שהנשיא דונלד טראמפ יגבה את ישראל בהחלטותיה להכרה ביהודה ושומרון כחלק מישראל אחת. אני מודה לך יוסי דגן על שפקחת את עיניי ואפשרת לי לראות את כל מה שקראתי עליו בתנ"ך מאז שהייתי ילדה. תודה לך על שאתה עומד איתן ונלחם בעוז. אני איתך במאבק הזה, ואני חושבת שמאמינים בכל רחבי העולם נמצאים איתך. זה פשוט חייב להיעשות. אני מאמינה שזה ייעשה, ואני מאמינה שזה ייעשה בקרוב".